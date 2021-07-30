Качественно, стильно, нестандартно: почему выбирают футболки с принтами

PROSTO Майки предлагают широкий выбор футболок с принтами

Мода циклична и постоянно меняется. Но есть такие вещи, которые будут выглядеть интересно, красиво и стильно на все времена и случаи жизни. Например, футболка - это универсальная и удобная вещь. Ее одевают под джинсы, шорты юбки, брюки. Даже зимой футболки пригодятся, чтобы одеть под основную одежду для тепла.

Футболки с принтами в последнее время стали едва ли не самыми популярными. Их носят не только подростки, но и абсолютно все, независимо от возраста или пола. Ведь такая вещь дает волю фантазии и привлекает внимание окружающих.

Очень популярны они в качестве подарка на день рождения. Это интересно и необычно, поэтому человеку точно понравится. Ведь принт может быть связан с его вкусами, работой, или даже быть смешным.

Заказать качественные футболки с принтами можно на сайте PROSTO Майки. Производители предлагают много различных принтов: патриотические, с надписями, героями мультфильмов. Есть даже футболка в виде формы сборной Украины по футболу для самых ярых болельщиков. Здесь каждый выберет себе футболку по вкусу и останется доволен.

Один из самых интересных вариантов - футболки с 3D-печатью. Их шьют из специальной двухслойной ткани. Внутренний слой состоит из 100% хлопка, внешний слой для печати из полиэстера. Изделия, напечатанные таким методом, не выгорают на солнце и не вытираются при стирке.

3D-изображение выглядит как объемная картинка, максимально приближенная к реальности.

Для достижения такого эффекта используют инновационные технологии и современное оборудование. Они обрабатывают рисунок, учитывая светотени и фактуры ткани. Рисунок создают, подбирая внимательно цвета и оттенки в процессе. Специалисты обращают внимание на мельчайшие детали и элементы изображения.

Чтобы вещь долго и качественно служила, за ней надо правильно и тщательно ухаживать. Стирать изделия с объемными рисунками лучше при температуре воды не более 30 градусов. Порошок следует выбирать для цветных изделий и внимательно читать его состав. В нем не должно быть агрессивных реагентов и отбеливателя. В общем стирать 3D-футболки лучше руками, а если стиральной машинкой, то в деликатном режиме. При этом, если выбрать первый вариант, то отжимать вещи вручную и без особых усилий. Если в машинке, то должны быть минимальные обороты для отжима. Сушить такие футболки лучше на горизонтальной поверхности, а гладить с внутренней стороны.

PROSTO Майки предлагают широкий выбор футболок с принтами. Здесь можно выбрать вещь любого размера и на любой вкус. Изделия качественные и будут носиться долго.