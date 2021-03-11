Извечная классика - V образный вырез

В этом году в тренде остается классический V образный вырез

Пришла весна, и сейчас самое время открывать по крайней мере некоторые части тела, которые мы спрятали под уютными свитерами, шерстяными брюками, пальто и шубами из эко меха. На улице с каждым днем теплеет, поэтому я предлагаю обратить внимание на модные силуэты верха: в этом году в тренде остается классический V образный вырез. Он хорошо подчеркивает декольте, удлиняет шею и пригодится тем девушкам, которые хотят наконец чувствовать теплый ветерок на своей коже.

Популярные модели

В новом сезоне есть несколько тенденций использования острого треугольного выреза в различных моделях женской одежды. Во-первых, не стоит спешить и прятать зимние свитера: в марте весна еще довольно обманчива. Оверсайз свитер с V образным вырезом немного отвлечет тебя от высоких горловин и одновременно согреет, если погода выбросит очередной фокус. Более того, если в таком теплом свитере глубокий вырез, я советую спустить его с одного плеча: выйдет и пикантно, и необычно.

В этом году в тренде остается классический V образный вырез

Также очень популярны сейчас свободные джемперы и лонгсливы с V образным вырезом под них можно надеть рубашку с воротничком или гольф, если ты хочешь продемонстрировать многослойный образ. К тому же, из трендов еще не исчезли укороченные жилеты с острым вырезом без рукавов: их можно надеть даже на платье.

В этом году в тренде остается классический V образный вырез

Кстати, о платьях: платье с глубоким декольте никогда не помешает! Поэтому советую выбирать черное платье футляр с V образным вырезом она станет твоим универсальным спутником на вечерние выходы. Также популярность набирают легкие платья с маленьким треугольным вырезом, который больше похож на углубленный вырез лодочка. Они выглядят очень нежно и по-весеннему, особенно с принтами в цветы.

Как подобрать вырез, который тебе подойдет

Преимущества V образного выреза в том, что он подходит любому типу фигуры, поскольку визуально удлиняет шею и сужает плечи. Такие его свойства делают верх легче и воздушней, к тому же, акцентируя внимание на ключицах или декольте. Однако если ты не хочешь привлекать внимание к декольте, выбирай менее углублен V вырез и откажись от аксессуаров на шее. Зато подчеркивай линию талии пояском или делай акцент на запястьях с помощью массивных браслетов.