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пятница, 08 октября 2021 09:00

Искусство выбирать матрас

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Казалось бы, что сложного в выборе матраса. Нужный размер, приемлемая цена и готово. А потом бесчисленное количество бессонных ночей, тело по утрам как после пыточной, куча обострившихся старых заболеваний и новых появившихся. А всё почему? Неправильный матрас. Подобная покупка рассчитана не на один год: стоит более обдуманно отнестись к важному приобретению.

  Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA имеет огромный ассортимент матрасов
Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA имеет огромный ассортимент матрасов

Какие матрасы купить?

Необходимо отталкиваться не от одного или двух критериев: учитывать стоит все аспекты:

• Наполнитель;
• Размер;
• Форму;
• Конструкцию;
• Жёсткость;
• Стоимость;
• Возраст и габариты спящего;
• Количество людей, для которых предназначен матрас;
• Наличие медицинских показаний.

Нюансов множество, разобраться самостоятельно непросто. Помощь профессионального консультанта стопроцентно будет не лишней.

Для детей, людей с болезнями позвоночника подходят исключительно матрасы высокой жёсткости и выше средней. Тогда как в зрелом возрасте рекомендовано более мягкие модели. Большой вес тоже показатель, про который не стоит забывать: у матрасов есть ограничения по возможной нагрузке.

  Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA имеет огромный ассортимент матрасов
Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA имеет огромный ассортимент матрасов

Матрасы недорого: миф или реальность?

Стоимость матраса во многом зависит от конструкции, формы, размера, наполнителя, дополнительных возможностей. Стандартный образец действительно не особо ударит по кошельку. Ортопедические, анатомические, зонированные варианты обойдутся несколько дороже. Всё зависит от потребностей и возможностей. Отличные матрасы представлены как в эконом, так и в премиум классе. Любителей золотой середины порадуют класс "средний" и "средний+". Кто ищет, тот всегда найдёт: особенно когда знает, где искать.

Матрасы от TABURETKA.UA

Подобрать идеальный матрас поможет интернет-магазин мебели TABURETKA.UA. Огромный ассортимент, удобная система поиска, различные производители, грамотные консультанты, простой способ оформления и оплаты заказа, своевременная доставка – шесть причин купить матрас здесь. Один клик отделяет Вас от здорового, крепкого сна на удобном пружинном или беспружинном матрасе, от отличного отдыха, полного расслабления и релакса.

  Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA имеет огромный ассортимент матрасов
Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA имеет огромный ассортимент матрасов
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