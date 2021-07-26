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понедельник, 26 июля 2021 17:26

Игра от Amazon убивает видеокарты: подробности скандала

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Нередко новые игровые проекты выходят в релиз с большими техническими проблемами. Достаточно вспомнить нашумевший Cyberpunk 2077, но новая игра от Amazon пошла еще дальше - она ломает видеокарты за 80 тыс грн.

В прошлом году волнительный для многих старт продаж видеокарт нового поколения от крупнейших игроков рынка компаний NVIDIA и AMD столкнулся с ужасающей реальностью: из-за дефицита полупроводников и второй волны майнинга купить видеокарту было просто невозможно, по крайней мере, по рекомендованной цене. Практически спустя год ситуация постепенно налаживается, на находится далеко от оптимальной. Стоимость самых дорогих моделей сегодня достигает нескольких тысяч долларов, а новая игра от Amazon способна буквально за несколько часов полностью вывести из строя топовую GeForce RTX 3090 и некоторые флагманы от AMD. Недавно перешедшая в стадию закрытого бета-тестирования MMORPG Amazon New World убивает видеокарты, и этот факт не остался незамеченным у сообщества.

 

О чем игра Amazon New World

Новый проект от Amazon - это многопользовательская MMORPG игра, в которой отважным игрокам без должного снаряжения на старте доведется исследовать таинственный остров Aeternum, который хранит в себе множество тайн, включая безграничную магию, цикличные процессы смерти и возрождения, а также загадочную флору. Разработчики обещают разнообразные игровые механики PvP и PvE сражений, интересный сюжет и графику уровня NextGen, а для обеспечения плавной и четкой картинки потребуется хорошая видеокарта, которую всегда можно приобрести в Украине, например, в интернет-магазине Lucky Link.

Суть проблемы

Все началось с сообщений на форумах известных "ютуберов", которые принимали участие в тестировании, обзаведясь видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3090. Спустя 10-25 минут игры они наблюдали перегрев графической подсистемы, скачки мощности и артефакты изображения, после чего исследование мира New World заканчивалось черным экраном. Перезагрузка компьютера не возвращала флагманские видеокарты к нормальному функционированию, а наиболее уязвимыми стали модели от EVGA. Бренд из США активно выполняет гарантийные обязательства по ремонту и замене поврежденных видеоадаптеров, однако в условиях дефицита это может продлиться недолго.

 

Проблемы с Amazon New World были замечены и на других моделях:

• GeForce RTX 3080 Ti;
• Radeon RX 590;
• Radeon RX 6800;
• RX 6900;
• RX 6900 XT.

Стоит отметить, что более старые графические системы нормально функционируют в игре от Amazon, однако отсутствие ограничений на частоту кадров в меню заставляет и эти решения работать на всю мощность.

Реакция Amazon

Представители Amazon совместно с разработчиками в курсе сложившейся ситуации и успели прокомментировать ее со словами, что подобные проблемы - это единичные случаи на фоне миллионов наигранных часов другими тестировщиками. Создатели игры заявили, что выполняют все требования DirectX и пообещали выпустить патч на частоту кадров в меню. Кроме этого, все подобные сообщения о работоспособности игры будут тщательно отслеживаться.

 

Будущее New World

Игра New World от Amazon в статусе закрытого бета-тестирования с 19 по 25 июля возглавила чарт площадки Steam и стала самой продаваемой за неделю, обойдя ближайших конкурентов F1 2021 и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Ажиотаж с техническими проблемами лишь привлек повышенное внимание к проекту, который под крылом у Amazon ожидает громкий успех.

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