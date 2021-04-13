Хотите комфортно и экономно отдохнуть — выбирайте горящий тур!

Отдохнуть за границей в Турции намного выгоднее и дешевле чем в Украине, если купить горящий тур

Наверное все слышали, о турах, которые туроператоры продают в последний момент, когда совсем мало времени остается до путешествия.

А если у вас есть свободное время, и вы можете взять отпуск в любой момент, то такой вариант вам точно понравится. При чем, горящие туры дешевле и вы за достаточно минимальную цену, получите комфортный отдых.

Многих интересует вопрос: а почему же так дешево?

А все потому, что все было забронировано заранее: места в гостинице, в самолете, а тур не купили. Поэтому туроператор предлагает безумную скидку, чтобы не потерять все средства. А вы получаете все услуги, как-будто купив тур заранее. Это что-то похожее на распродажи в магазинах одежды каждый сезон. Когда, чтобы освободить место для новой одежды, распродают остатки прошлогодней.

"Ранее постоянно рассматривал туры в Турцию, а год назад впервые заказал через hottours.in.ua. У жены как раз приближался день рождения, поэтому решил сделать ей такой подарок. Сначала просчитывал все на одного, и очень удивился, когда заметил, что за такие деньги мы можем хорошо отпраздновать на двоих. С отпуском проблем не возникло, поскольку мы работаем вместе на нашем совместном частном предприятии. Первое, что "бросилось в глаза" - чистые опрятные номера, и очень разнообразная еда. Мы с женой гурманы, поэтому для нас это было особенно приятно. А досуг - нам просто не хватало слов, концерты, дискотеки, пенные вечеринки. Приехали в приподнятом настроении, хорошо отдохнули и в этом году снова "ловим" путевки" - рассказывает Иван Скрипченко из Киева.

При покупке путевки на hottours.in.ua, вы всего лишь:

1. Вводите свои паспортные данные;

2. Оплачиваете (онлайн через интернет или в турагентстве)

3. Получаете на почту билеты на самолет и документы.

Как видите, сделать это очень просто и быстро. Далее, берете с собой биометрический паспорт, чемодан и вперед - получать удовольствие и отдыхать. В аэропорту вас встретят менеджеры компании. Это тоже входит в стоимость горячего тура, так же как и питание и перевозка в отель.

Если посчитать все расходы на путешествие, то получится, что отдохнуть заграницей в Турции гораздо выгоднее и дешевле чем в Украине, например в Одессе на пляже.

Вы забудете теперь о дороге в Одессу, когда едете с кучей сумок, не зная где перекусить и попадаете на грязное море с высокими ценами. А раз купив горящий тур через hottours.in.ua, вы перестанете считать деньги до отпуска, а получите приятный и комфортный отдых по приемлемым ценам.