HoReCa – оптимальные решения для помещений общественного предназначения

Планируя отрыть собственное заведение по обслуживанию клиентов, необходимо многое просчитать, продумать, спланировать. Если Вы уже работаете в сфере общественного питания или только планируете развиваться в данном направлении, самое время подобрать подходящую мебель для кафе. Достаточно большое число компаний уже на собственном опыте убедились, что Хорека предлагает мебель для ресторанов, соответствующую наивысшим стандартам и требованиям.

Интернет-магазин "Табуретка" предлагает широкий ассортимент HoReCa

Каким критериям должна соответствовать мебель данного направления?

Мебель для бара обязательно должна быть:

• Стильной.

• Прочной.

• Современной.

Рассматривая различные барные стулья и столы, обращайте внимание не только на качество материала, сборки, надежность конструкции. Важную роль играет соответствие стилю заведения – все в баре должно быть гармоничным и соответствующим характеру заведению. Поэтому, еще до выбора конкретных предметов интерьера, рекомендуется тщательно продумать дизайн заведения – так можно найти оптимальные варианты и решения.

Интернет-магазин "Табуретка" предлагает широкий ассортимент HoReCa

Столы и стулья для кафе: что учитывать?

Владельцы подобных заведений, в большинстве своем, стараются достичь не только практичности, но и соответствующей эстетичности мебели. Столы для кафе обязательно должны быть устойчивыми, прочными и легкими. Хотя порой можно встретить круглые или овальные, большей популярностью пользуются прямоугольные формы – это объясняется возможностью сдвигать столы, используя их для приема одной компании из большого количества человек.

Стулья и столы для ресторанов – выбирайте особенно тщательно

Ресторан – заведение, которое должно отличаться безупречным дизайном помещения и гарантировать каждому своему посетителю максимальный комфорт. Как правило, стулья для ресторана прочные, красивые стильные. Подбирая их, обязательно стоит принимать во внимание интерьер помещения: для некоторых заведений наилучшим решением окажется мебель ротанг, для других – деревянные или металлические модели.

Интернет-магазин "Табуретка" предлагает широкий ассортимент HoReCa

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