Hey Google, почему облака белые? Электромобиль Volvo готов ответить

Первый электромобиль Volvo скоро появится в Украине

Когда появлялись Siri, Google Maps, мобильные приложения банков, фильтры в Instagram и остальные сервисы — мы каждый раз удивлялись. А что, так можно было? В 2021 году бренд Volvo решил удивить мир, представив не просто свой первый электрокроссовер. В нем инновации, которые впечатляют даже ярых "технологистов" 21-го века.

Hey Google, почему облака белые?

Такие странные, нестандартные и вообще любые вопросы можно задавать гуглу в электромобиле Volvo. Ассистент Google Assistant активируется голосом ("Hey Google") и выполняет все команды, чтобы водитель полностью сосредоточился на управлении. Через "Hey Google" можно отправлять SMS и сообщения в мессенджеры, прокладывать маршруты, изменять температуру в салоне, слушать любимые треки, спрашивать что-либо в Интернете и даже управлять подключенными домашними устройствами.

Первый электромобиль Volvo скоро появится в Украине

Электрический XC40 Recharge стал первым Volvo с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services. Центральный сенсорный дисплей — это секундный доступ к приложениям и службам Google, таким как Google Maps и Play Store. Впервые автомобиль полностью подключен к цифровой жизни владельца.

40 минут на зарядку

"Hey Google" — это прекрасно", — скажете вы. А что с техническими характеристиками? Полноприводное авто с электродвигателем в 408 л. с. ускоряется от 0 до 100 км/ч всего за 4,9 с. Разве это не динамика спорткара?

Первый электромобиль Volvo скоро появится в Украине

Запас хода около 400 км, на заряд 0–80 % нужно 40 мин. Процесс быстрый, поскольку электромобиль представлен с технологией быстрой зарядки. Прежде всего, это автомобиль для мегаполиса: с режимом рекуперации и в городских пробках, заряд электромобиля постоянно пополняется. Если другие автомобили с большими габаритами имеют схожий запас хода, он расходуется весьма быстро. А компактный XC40 дольше сохраняет свой запас в городском цикле.

Десерт напоследок

Можно писать сложные расчеты, или же сказать просто: разница в цене между бензиновым XC40 и электромобилем XC40 окупается за 1 год и 2 месяца, или 40 000 км пробега. Сама стоимость владения электромобилем за 1 день эксплуатации вдвое меньше, по сравнению с автомобилем с ДВС. То есть XC40 Recharge — это не только современное средство передвижения, но и стратегическое приобретение, в частности и для корпоративного автопарка.

Первый электромобиль Volvo скоро появится в Украине, а заказать можно прямо сейчас. Ориентировочная стоимость от 1 600 000 гривен*, дополнительной бесплатной опцией является 3-летняя гарантия на автомобиль или гарантия на 100 000 км — в зависимости от того, что наступит раньше. Действует бесплатная сервисная программа, когда в течение гарантийного срока владелец не платит за визит на регламентное обслуживание. Сам межсервисный интервал увеличен, поэтому сервис нужно посещать вдвое реже. Бесплатной является и программа помощи для водителя в пути.

Электромобилей много, но Volvo — один. Стиль элегантного смартфона, быстрое пополнение заряда, новые датчики безопасности и интерфейс, самостоятельное обновление ПО и "Hey Google"… Вот почему Volvo только сейчас представляет свой первый электрический автомобиль. Совершенство всегда требует времени.

Первый электромобиль Volvo скоро появится в Украине

*Стоимость ориентировочная и приведена для ознакомления, не является коммерческим предложением (офертой), окончательную стоимость и наполнение комплектации необходимо уточнять в официальных дилерских центрах Volvo в Украине