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понедельник, 26 июля 2021 14:30

Где самая вкусная пицца во Львове

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Пицца - известное всем многогранное блюдо, совершенству которого поистине нет предела! Сегодня существует великое множество рецептов и сочетаний ингредиентов, что позволяет каждому найти для себя наиболее подходящий вариант. Пицца во Львове - продукт весьма популярный, о чем прямо свидетельствует внушительное количество пиццерий. Однако далеко не все они способны предложить своим клиентам должное разнообразие, дружелюбный сервис и незабываемый вкус итальянского блюда.

Ресторан La Famiglia (Ла Фамилия) - ресторан, объединяющий в себе традиционные блюда итальянской и японской кухни. Помимо роллов и пасты и других традиционных блюд, посетители могут открыть для себя большое разнообразие пиццы. Созданная из свежих и удачно подобранных ингредиентов, она удивит многообразием вариантов, в которых удачно сочетаются даже самые смелые комбинации ингредиентов.

  Ресторан Ла Фамилия предлагает большой выбор вкусной пиццы в г. Львов. Заказывайте доставку или посетите заведение, чтобы оценить вкус пиццы
Ресторан Ла Фамилия предлагает большой выбор вкусной пиццы в г. Львов. Заказывайте доставку или посетите заведение, чтобы оценить вкус пиццы

Разнообразие изысканных и неповторимых вкусов

В La Famiglia можно заказать пиццу любого размера и вида, начиная от привычной Баварской и Берлускони, заканчивая пиццей 4 сыра. Последняя уникальна своим составом: включающая в себя четыре вида сыра (моцарелла, пармезан, дор-блю и чеддер), которые придают ей насыщенный вкус и неповторимое послевкусие с характерной приятной кислинкой. Кроме этого, найти у нас можно следующие виды пиццы:

• Коррида;
• Маргарита;
• Кальцоне;
• Капричоза;
• Диабло;
• Верчелли;
• Цезарини;
• и другие виды.

И особого внимания заслуживает фирменная пицца, которая есть только в нашем ресторане под одноименным названием La Famiglia XXL! Созданная на основе свежих овощей и грибов, "приправленная" беконом и колбасками гриль, она позволит получить максимум гастрономического наслаждения. А её размер не оставит голодным.

Заказать пиццу прямо на дом - проще простого!

Заказать пиццу в Ла Фамилия - значит устроит настоящий праздник всем членам своей семьи. Чтобы сделать заказа достаточно позвонить по контактному номеру телефона, или воспользоваться нашим сайтом. Перейдя по его адресу, можно ознакомиться со всем имеющимся ассортиментом.

Наши курьеры в течение тридцати минут доставят теплую, ароматную и неповрежденную пиццу прямо до двери. На месте можно оплатить покупку любым удобным способом, включая безналичный расчет, поскольку наши курьеры всегда имеют при себе терминал для оплаты.

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