Где и как лучше пройти лечение от запоя

Ежедневное употребление человеком больших доз алкоголя приводит к потере контроля и запоя. Это сложное проявление зависимости, которое помогают преодолевать наркологи. Без вмешательства специалистов, запой наносит большой вред организму и угрожает жизни.

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Виды запоев:

• псевдозапои - продолжаются в зависимости от ситуации и факторов;

• постоянное пьянство с высокой устойчивостью к этиловому спирту - ежедневное употребление алкоголя в течение нескольких недель или месяцев;

• перемежное пьянство - предполагает резкое и значительное увеличение объема выпитого алкоголя;

• настоящие запои - циклические периоды интенсивной тяги к спиртному, которые возникают и сопровождаются изменениями соматического и психического характера;

• постоянное пьянство с низкой устойчивостью к этиловому спирту - частое употребление алкоголя малыми дозами, пребывание в постоянном опьянении

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Зависимый и его окружение часто не могут распознать запой и не осознают его последствия. Специалисты назвали признаки, при которых следует обращаться за помощью. Среди них - желание похмелиться, потеря аппетита, рвота, головные боли, повышение артериального давления, учащенное сердцебиение, нарушение координации, потеря ориентации, тремор конечностей, слуховые и визуальные галлюцинации, внезапная агрессия и тревожность, мысли о суициде.

Если не прекратить употреблять алкоголь и не начать лечение, то происходит разрушение систем и функции организма. Развивается цирроз печени, панкреатит, гастрит, язва, почечная недостаточность, внутренние кровотечения. Из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы возникают гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт. Сдает центральная нервная система, выражающаяся в судорогах, эпилепсии и алкогольной коме. Повреждается мозг - алкогольное слабоумие и деменция. Возникает угроза импотенции и бесплодия.

Для выведения из запоя обязательно проводят комплексное обследование организма, осмотры терапевта и профильных врачей. Лечат в палате интенсивной терапии под круглосуточным медицинским наблюдением и с соблюдением строгой анонимности. Занимаются восстановлением физического и психического здоровья человека.

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Преимущество MedicoMente заключается в использовании собственных лицензированных методик, которые соответствуют международным протоколам. Применяют индивидуальный подход. Поэтому выход из запоя происходит в комфортных условиях, безопасно и безболезненно.

При необходимости, учреждение проводит поддерживающую терапию в течение года в виде консультаций и наблюдений даже после полного избавления от алкогольной зависимости.

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