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"Евротерминал" и забота о перевозчиках: компания открыла "Единый офис"

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Каждому клиенту компании очень важно не только получать приобретаемые услуги или товары, но и знать, что компания ценит мнение потребителей и прислушивается к их пожеланиям и предложениям. И крайне приятно когда клиенты услышаны. А когда внесенные предложения не только услышаны, но и реализованы, да еще и в короткие сроки - приятно вдвойне.

Речь идет о компании "Евротерминал". Именно эта логистическая структура всего за несколько месяцев спроектировала и построила Единый офис оформления документов при въезде на территорию порта, в котором имеются все базовые удобства необходимые ожидающим клиентам:

• соответствующее освещение для комфортного подписания и заполнения документов;
• кондиционеры для обогрева и/или охлаждения помещения в зимний/летний период;
• удобные места для сидения;

Помимо этого, "Евротерминал" позаботилась и о шести рабочих местах оснащенных компьютерами, пригодных для удобной работы обслуживающего персонала. Улучшенные условия значительно повысили комфорт не только водителей, но и сотрудников которые их обслуживают. Теперь водителям не нужно стоять в очереди, как раньше, где единственной защитой от погодных явлений был навес.

А все началось с того, что члены Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) обратились к администрации "Евротерминала" с дельным предложением касательно улучшения условий водителей, которым приходилось подписывать и заполнять бумаги (пропуска, накладные и прочие документы) в относительно не комфортных условиях. Предложение было не только внимательно выслушано, но и принято в работу с последующим эффективным результатом.

В благодарность за чуткость и лояльность, компания "Евротерминал" была удостоена личной признательности от директора АсМАП Костюченко Леонида Михайловича, который обратился к генеральному директору компании Александру Эйсмонту со следующими словами:

"Уважаемый Александр Викторович!

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины выражает Вам свою благодарность и обращается со следующим.

На протяжении многих лет участники Ассоциации, водители, которые осуществляют перевозку контейнеров из и в Одесский морской торговый порт жаловались на неудовлетворительные бытовые условия при прохождении процедур оформления. И в зимнюю стужу, и в летнюю жару водители были вынуждены часами стоять в ожидании оформления документов в непригодных и некомфортных условиях.

По информации Регионального Совета автомобильных перевозчиков Одесской области, в этом году компанией "Евротерминал" были проведены необходимые строительные работы и созданы замечательные бытовые условия для водителей, которые проходят бюрократические процедуры при перевозке контейнеров в/из Одесского порт.

Секретариат АсМАП Украины и Региональный Совет искренне благодарят Вас и членов Вашей команды за понимание и оперативное реагирование на предложения перевозчиков относительно улучшений условий труда".

Но на этом улучшения не заканчиваются! По словам директора Накопительной Транзитной Площадки (НТП) Вадима Граматика, компания "Евротерминал" уже работает над расширением Единого офиса и собирается реализовать отдельную стационарную структуру для оператора контейнерной перевалки "КТО", который, на сегодняшний день, является крупнейшим в Украине.

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Дата
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