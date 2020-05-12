ЭпиЛазер – лучший центр безболезненной лазерной эпиляции в Киеве

Существует много различных способов удаления нежелательных волос. Большинство из них крайне болезненны и дают кратковременный эффект. Однако специалисты сети центров безболезненной лазерной эпиляции в Киеве ЭпиЛазер знают, как решить эти проблемы. Для лучшего избавления от волосков они используют современные технологии – ELOS и трёх кластерную 3D. Всего несколько процедур помогут навсегда забыть о бритвенном станке и другие депиляции.
Лучшие технологии лазерной эпиляции
ЭЛОС и гибридная 3Д методика по праву признаны самыми безболезненными, безвредными, и при этом очень эффективными способами воздействия на волосяные фолликулы. Это объясняется их принципом действия.
3D – это комбинация трёх лазеров в одном (Александритового, Диодного и Неодимового). Благодаря этому, интеллектуальный лазерный луч проникает на разные слои волосяной луковицы.
ELOS представляет собой совмещение 2-х видов энергии – электро и свет. Включая в себя принципы электрической и лазерной фотоэпиляции. Это предполагает низкую мощность работы, благодаря чему деликатно удаляет растительность.
Преимущества киевского центра ЭпиЛазер
На сегодняшний день они занимает лидирующую позицию в области лазерного удаления волос не только Киева, но и Украины. В данном салоне работают косметологи с медицинским образованием. Они знают все о безболезненной лазерной эпиляции. Кабинеты ЭпиЛазер оснащены современным оборудованием с сапфировым охлаждением контактной манипулы. Что в сочетании с уникальными навыками и опытом дипломированных специалистов сделает процедуру максимально эффективной.
Эпиляция в ЭпиЛазер имеет преимущества:
• для всех фототипов кожи и цвета волос;
• минимальная подготовка;
• не доставляют болезненных ощущений;
• безопасно.
Исходя из отзывов, единственным недостатком данных методов является стоимость. Но в сети безболезненной эпиляции в Киеве EpiLaser действует скидки и акции, позволяющие получить доступную цену на услуги.
Противопоказания
Безболезненная эпиляция при помощи этих методов имеет ряд противопоказаний:
• кожные заболевания;
• беременность;
• гормональный сбой;
• варикозное расширение вен;
• аллергия на ультрафиолет;
• сахарный диабет;
• онкология.
Подготовка к каждой эпиляции заключается в бритье за 1-2 дня до похода в студию ЭпиЛазер.
Для полного устранения ненужной растительности необходимо пройти курс. В ЭпиЛазер необходимое количество сеансов рассчитывается индивидуально для каждого клиента. В среднем требуется 5-10 раз с интервалами около 1 месяца (в зависимости от цветотипа кожи, чувствительности, зоны, структуры волосочков).
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