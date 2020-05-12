ЭпиЛазер – лучший центр безболезненной лазерной эпиляции в Киеве

Существует много различных способов удаления нежелательных волос. Большинство из них крайне болезненны и дают кратковременный эффект. Однако специалисты сети центров безболезненной лазерной эпиляции в Киеве ЭпиЛазер знают, как решить эти проблемы. Для лучшего избавления от волосков они используют современные технологии – ELOS и трёх кластерную 3D. Всего несколько процедур помогут навсегда забыть о бритвенном станке и другие депиляции.

ЭЛОС и гибридная 3Д методика по праву признаны самыми безболезненными, безвредными, и при этом очень эффективными способами воздействия на волосяные фолликулы

Лучшие технологии лазерной эпиляции

ЭЛОС и гибридная 3Д методика по праву признаны самыми безболезненными, безвредными, и при этом очень эффективными способами воздействия на волосяные фолликулы. Это объясняется их принципом действия.

3D – это комбинация трёх лазеров в одном (Александритового, Диодного и Неодимового). Благодаря этому, интеллектуальный лазерный луч проникает на разные слои волосяной луковицы.

ELOS представляет собой совмещение 2-х видов энергии – электро и свет. Включая в себя принципы электрической и лазерной фотоэпиляции. Это предполагает низкую мощность работы, благодаря чему деликатно удаляет растительность.

Преимущества киевского центра ЭпиЛазер

На сегодняшний день они занимает лидирующую позицию в области лазерного удаления волос не только Киева, но и Украины. В данном салоне работают косметологи с медицинским образованием. Они знают все о безболезненной лазерной эпиляции. Кабинеты ЭпиЛазер оснащены современным оборудованием с сапфировым охлаждением контактной манипулы. Что в сочетании с уникальными навыками и опытом дипломированных специалистов сделает процедуру максимально эффективной.

Эпиляция в ЭпиЛазер имеет преимущества:

• для всех фототипов кожи и цвета волос;

• минимальная подготовка;

• не доставляют болезненных ощущений;

• безопасно.

Исходя из отзывов, единственным недостатком данных методов является стоимость. Но в сети безболезненной эпиляции в Киеве EpiLaser действует скидки и акции, позволяющие получить доступную цену на услуги.

ЭЛОС и гибридная 3Д методика по праву признаны самыми безболезненными, безвредными, и при этом очень эффективными способами воздействия на волосяные фолликулы

Противопоказания

Безболезненная эпиляция при помощи этих методов имеет ряд противопоказаний:

• кожные заболевания;

• беременность;

• гормональный сбой;

• варикозное расширение вен;

• аллергия на ультрафиолет;

• сахарный диабет;

• онкология.

Подготовка к каждой эпиляции заключается в бритье за 1-2 дня до похода в студию ЭпиЛазер.

ЭЛОС и гибридная 3Д методика по праву признаны самыми безболезненными, безвредными, и при этом очень эффективными способами воздействия на волосяные фолликулы

Для полного устранения ненужной растительности необходимо пройти курс. В ЭпиЛазер необходимое количество сеансов рассчитывается индивидуально для каждого клиента. В среднем требуется 5-10 раз с интервалами около 1 месяца (в зависимости от цветотипа кожи, чувствительности, зоны, структуры волосочков).