ЭЛОС эпиляция во время беременности

Достаточно часто во время беременности у женщин возникает проблема с лишними волосками на теле и области лица. Это происходит по причине того, что будущая мама подвергается изменениям организма гормонального направления. Одним из самых безопасных методов по устранению волос считается ЭЛОС эпиляция, но при беременности безопасна ли она, давайте разберемся.

О процедуре

Она осуществляется аппаратом ELOS, генерируемый импульсный свет и радиоволновый ток. В процессе его работы разрушается волосяные фолликулы. Благодаря такому методу можно на длительный срок избавиться от нежелательного волосяного покрова. Для этого необходимо пройти курс из 10 сеансов.

Перед началом её проведения необходимо соблюдать все требования специалиста косметолога. Нельзя посещать солярий за 5 дней до этого и после. За 12- 24 часа побриться или воспользоваться депиляционным кремом. Это поможет лучше воздействовать на рост волос, поскольку сущность работы данного аппарата заключается в точечном воздействии на фолликулы, разрушая их. Преимущества в ЭЛОС эпиляции включают:

● Безопасность. Гибридное оборудование позволяет работать при малой мощности, за счет объединения двух энергии (IPL + RF).

● Безболезненность. Встроенная система охлаждения дает возможность проводить сеанс без анестезии.

● Омоложение кожи. Аппаратура не только бережно удаляет волоски, но и положительно влияет на поверхность кожи.

Причины повышенной волосатости

Это может представлять собой вполне нормальное явление физиологического характера, или свидетельствовать о каких-либо нарушениях в женском организме, которые, нуждаются в эффективном лечении. Поэтому важно перед поиском ELOS эпиляции, в первую очередь найти первопричину повышенного оволосения.

Беременная женщина должна посетить кабинет гинеколога-эндокринолога для проведения обследование и определения, является ли это отклонением от нормы. К сожалению, беременной нужно ограничивать себя во многом, и в некоторых процедурах, которые противопоказаны.

Возможно ли применение ЭЛОС эпиляции при беременности?

Некоторые врачи утверждают, что каждая девушка по-разному переносит беременность. Одни тяжело, а другие легко, и что в виде исключения им эпиляцию можно делать. Но большинство не рекомендует выполнять. Так как воздействие лазера на беременных девушках не изучалось. Но и не зафиксированы случаи, когда ЭЛОС эпиляция во время беременности навредила здоровью маме или малышу. Потому большинство косметологов относят беременность к противопоказанию, не желая брать ответственность на себя. Принимать решение нужно самостоятельно. Если сильно боитесь, то лучше отложить эпиляцию, так как страх и переживания точно не пойдет на пользу.

Нежелательно выполнять ЭЛОС удаление волос, если есть какие-то заболевания, находящиеся на стадии непосредственного обострения. Следует серьезно относиться ко всем рекомендациям, поскольку они становятся своеобразными гарантами высокого уровня эффективности эпиляции и безопасности.