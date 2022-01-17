ЭЛОС эпиляция во время беременности

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 837
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 3825
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 2907
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3213
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 513
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1089
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
22 Просмотров: 2448
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 918
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3321
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2412
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4743
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 909
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 270
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
понедельник, 17 января 2022 14:32

ЭЛОС эпиляция во время беременности

  Комментировать

Достаточно часто во время беременности у женщин возникает проблема с лишними волосками на теле и области лица. Это происходит по причине того, что будущая мама подвергается изменениям организма гормонального направления. Одним из самых безопасных методов по устранению волос считается ЭЛОС эпиляция, но при беременности безопасна ли она, давайте разберемся.

 

О процедуре

Она осуществляется аппаратом ELOS, генерируемый импульсный свет и радиоволновый ток. В процессе его работы разрушается волосяные фолликулы. Благодаря такому методу можно на длительный срок избавиться от нежелательного волосяного покрова. Для этого необходимо пройти курс из 10 сеансов.

Перед началом её проведения необходимо соблюдать все требования специалиста косметолога. Нельзя посещать солярий за 5 дней до этого и после. За 12- 24 часа побриться или воспользоваться депиляционным кремом. Это поможет лучше воздействовать на рост волос, поскольку сущность работы данного аппарата заключается в точечном воздействии на фолликулы, разрушая их. Преимущества в ЭЛОС эпиляции включают:

● Безопасность. Гибридное оборудование позволяет работать при малой мощности, за счет объединения двух энергии (IPL + RF).

● Безболезненность. Встроенная система охлаждения дает возможность проводить сеанс без анестезии.

● Омоложение кожи. Аппаратура не только бережно удаляет волоски, но и положительно влияет на поверхность кожи.

Причины повышенной волосатости

Это может представлять собой вполне нормальное явление физиологического характера, или свидетельствовать о каких-либо нарушениях в женском организме, которые, нуждаются в эффективном лечении. Поэтому важно перед поиском ELOS эпиляции, в первую очередь найти первопричину повышенного оволосения.

Беременная женщина должна посетить кабинет гинеколога-эндокринолога для проведения обследование и определения, является ли это отклонением от нормы. К сожалению, беременной нужно ограничивать себя во многом, и в некоторых процедурах, которые противопоказаны.

 

Возможно ли применение ЭЛОС эпиляции при беременности?

Некоторые врачи утверждают, что каждая девушка по-разному переносит беременность. Одни тяжело, а другие легко, и что в виде исключения им эпиляцию можно делать. Но большинство не рекомендует выполнять. Так как воздействие лазера на беременных девушках не изучалось. Но и не зафиксированы случаи, когда ЭЛОС эпиляция во время беременности навредила здоровью маме или малышу. Потому большинство косметологов относят беременность к противопоказанию, не желая брать ответственность на себя. Принимать решение нужно самостоятельно. Если сильно боитесь, то лучше отложить эпиляцию, так как страх и переживания точно не пойдет на пользу.

Нежелательно выполнять ЭЛОС удаление волос, если есть какие-то заболевания, находящиеся на стадии непосредственного обострения. Следует серьезно относиться ко всем рекомендациям, поскольку они становятся своеобразными гарантами высокого уровня эффективности эпиляции и безопасности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЭЛОС эпиляция во время беременности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Началось иконоборчество

Самое читаемое
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 24940
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 22914
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 14904
&quot;Удар себе по яйцам&quot; – Арестович начал критиковать Зеленского
"Удар себе по яйцам" – Арестович начал критиковать Зеленского 3 Просмотров: 10503
&quot;Возвращайся работать домой&quot; - Зеленский обратился к Шевченко
"Возвращайся работать домой" - Зеленский обратился к Шевченко 1 Просмотров: 9360
Новости компаний
Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"
Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"
"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати
"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати
Как выбрать блок питания для светодиодной ленты
Как выбрать блок питания для светодиодной ленты
Какая польза овощей
Какая польза овощей
Розетки с USB от производителя Merten — особенности изделий, технические характеристики и преимущества
Розетки с USB от производителя Merten — особенности изделий, технические характеристики и преимущества 1
Больше всего комментируют
22
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
12
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
6
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
4
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
3
"Удар себе по яйцам" – Арестович начал критиковать Зеленского
Голосов: 33
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть