Экономь и путешествуй: как увидеть мир за минимум денег

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 3213
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 540
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2106
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2340
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2799
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 684
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1035
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6399
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5779
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 540
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6399
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2736
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 63
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
четверг, 01 августа 2019 15:43

Экономь и путешествуй: как увидеть мир за минимум денег

  Комментировать
  На сайте “У відпустку” составляют туристические маршруты из комбинации дешевых перелетов не только в Европе, а и в целом мира.
На сайте “У відпустку” составляют туристические маршруты из комбинации дешевых перелетов не только в Европе, а и в целом мира.

Летний отпуск — это не только отдых от работы, но и перезагрузка и вдохновения для дальнейших свершений. А пока еще в офисе беспокоит жара в соцсетях массово хвастаются фото с отдыха. Хочется оставить все и отправиться в путешествие немедленно. Но если денег на туристические пакеты не хватает, приходится планировать все самостоятельно. В этом помогут информационные порталы.

На сайте "У відпустку" составляют туристические маршруты из комбинации дешевых перелетов не только в Европе, а и в целом мира. Здесь предлагают варианты путешествия, как за € 100 облететь 6-7 европейских стран или добраться на Гавайи с остановкой в Калифорнии за € 560. Или вообще облететь вокруг света за € 1000.

"На нашем сайте можно найти готовые пакеты для самостоятельных путешествий типа авиа+отель. Людям не надо самостоятельно искать себе дешевый перелет куда и среди сотен подбирать бюджетный отель. Мы делаем это за них, экономя время путешественников. В статьях даем ссылки на покупку билетов и бронирование жилья", - говорит член команды "У відпустку" Юрий Борисов.

На сайте выкладывают предложения с горячими ценам пакетных туров. Акции мониторят круглосуточно. Так же оперативно обо всех актуальных распродажах авиакомпаний и разнообразных акциях отелей информируют читателей.

Горящие туры, отели в промоции, куда пойти, что посмотреть - информацию обо всем этом, что всегда интересует путешественников, вы найдете на сайте.

Также учредители сайта "В отпуск" имеют целью передать пользователям свой опыт самостоятельного планирования путешествий. Для этого на странице создали раздел "Порадники". Там делятся полезной информацией, чтобы путешествия происходили легко и непринужденно, а путешественники были хорошо информированы.

"У відпустку" предлагают вылеты из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Запорожья, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона, Винницы и Днепра.

Сервис "У відпустку" имеет и телеграмм-канал, где вы можете следить за всеми горячими предложениями, чтобы путешествовать разнообразно и не ограничивать себя, тратя минимум денег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экономь и путешествуй: как увидеть мир за минимум денег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки

Президент США призвал украинцев остерегаться национализма

В Венгрии разогнали коммунистов

Чиновники противились украинизации

Перевозили камни через океан - как англичане искали золото в Америке

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 62732
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 36137
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 30921
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 1 Просмотров: 18064
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 16609
Новости компаний
Онлайн магазин мебели MaxMebel - способ выгодно купить мебель
Онлайн магазин мебели MaxMebel - способ выгодно купить мебель Просмотров: 63
Стол для школьника: какой выбрать?
Стол для школьника: какой выбрать? Просмотров: 45
Ароматы Барселоны
Ароматы Барселоны Просмотров: 45
Ландшафтный дизайн участка
Ландшафтный дизайн участка Просмотров: 306
"Королевские креветки и круглосуточный бар" - почему украинцы выбирают горящие туры
"Королевские креветки и круглосуточный бар" - почему украинцы выбирают горящие туры Просмотров: 279
Больше всего комментируют
9
"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Украина запустит рынок земли: в Офисе Зеленского определили дедлайн
Голосов: 101
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua