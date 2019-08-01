Экономь и путешествуй: как увидеть мир за минимум денег

На сайте “У відпустку” составляют туристические маршруты из комбинации дешевых перелетов не только в Европе, а и в целом мира.

Летний отпуск — это не только отдых от работы, но и перезагрузка и вдохновения для дальнейших свершений. А пока еще в офисе беспокоит жара в соцсетях массово хвастаются фото с отдыха. Хочется оставить все и отправиться в путешествие немедленно. Но если денег на туристические пакеты не хватает, приходится планировать все самостоятельно. В этом помогут информационные порталы.

На сайте "У відпустку" составляют туристические маршруты из комбинации дешевых перелетов не только в Европе, а и в целом мира. Здесь предлагают варианты путешествия, как за € 100 облететь 6-7 европейских стран или добраться на Гавайи с остановкой в Калифорнии за € 560. Или вообще облететь вокруг света за € 1000.

"На нашем сайте можно найти готовые пакеты для самостоятельных путешествий типа авиа+отель. Людям не надо самостоятельно искать себе дешевый перелет куда и среди сотен подбирать бюджетный отель. Мы делаем это за них, экономя время путешественников. В статьях даем ссылки на покупку билетов и бронирование жилья", - говорит член команды "У відпустку" Юрий Борисов.

На сайте выкладывают предложения с горячими ценам пакетных туров. Акции мониторят круглосуточно. Так же оперативно обо всех актуальных распродажах авиакомпаний и разнообразных акциях отелей информируют читателей.

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