Двухрядный кухонный гарнитур — уютное решение для узкой кухни

В современных квартирах довольно часто встречаются прямые и угловые кухни — таким гарнитуром сегодня никого не удивить. Но существует еще одно оригинальное решение для обустройства кухни — двухрядный, также известный как параллельный или двухлинейный, комплект мебели. Что он из себя представляет? Вдоль противоположных стен расположены шкафы и пеналы, а между ними создана обеденная зона. Такую планировку часто используют в длинных и узких помещениях. Что стоит учитывать при выборе кухонного гарнитура с двухрядной планировкой?

Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор мебели для кухни

Кухонная мебель для двухлинейной планировки — какой она должна быть?

При обустройстве вытянутой кухни очень важно функционально использовать пространство, но в то же время не загромождать помещение массивной мебелью. В этом помогут следующие нюансы:

• правило рабочего треугольника — плита, мойка и холодильник должны располагаться недалеко друг от друга, при этом мойка и плита будут находиться на одной стороне, а холодильник на другой;

• минимальная ширина прохода 1,2 м — этого расстояния достаточно для комфортного передвижения по кухне и свободного открытия фасадов;

• выдвижные нижние ящики — сэкономят место на кухне и добавят хозяйке больше комфорта;

• рекомендуются фасады белые или в тон стен — для того, чтобы зрительно расширить пространство;

• на одной из стен вместо шкафчиков повесьте полочки — и гарнитур не будет казаться слишком громоздким.

Двухрядная кухня может стать очень удобной и комфортной. Главное грамотно все спланировать.

Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор мебели для кухни

Параллельная планировка — где место для обеденной зоны?

Оставив минимум 1,2 м для прохода между двумя рядами шкафов, мы получаем достаточно места для обеденного стола шириной 0,6 м и стульев вокруг него. Дизайнеры предлагают такие варианты размещения обеденной зоны:

• возле окна — благодаря этому Вы сможете во время завтрака или обеда наслаждаться красивым видом;

• по центру — создает определенный уют на кухне, но этот вариант подходит для просторного помещения;

• вдоль стены — для этого соответствующий ряд шкафов делают короче.

В интернет-магазине "Табуретка" представлен большой выбор мебели для кухни, в том числе и обеденные столы. Рассматривая фото товаров, обратите внимание, насколько качественные и доступные по цене изделия представлены в каталоге магазина. Выбирайте гарнитур, который позволит воплотить Ваши мечты в реальность!

Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор мебели для кухни