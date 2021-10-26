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среда, 27 октября 2021 12:45

Движущая сила прогресса цифровой трансформации: "Кусум" стала первой в номинации "Цифровая компания года"
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  На сегодняшний день лидером внедрения диджитал-технологий в фармацевтической отрасли является группа компаний "Кусум"
На сегодняшний день лидером внедрения диджитал-технологий в фармацевтической отрасли является группа компаний "Кусум"

Современный мир вносит свои коррективы в каналы коммуникации, и развитие цифровых технологий движется постоянными темпами. Сегодня уже люди привыкли одним прикосновением экрана смартфона заказывать билеты и бронировать путешествия, вызвать такси и заказывать еду на дом, покупать любые товары.

Одной из движущих сил для активного внедрения диджитал-инструментов стала пандемия, внесящая свои изменения во все направления жизни и ставшая вызовом для систем здравоохранения всего мира.

Фармацевтическая отрасль не стала исключением и в последние годы начала упорно использовать цифровые технологии и диджитал-инструменты. Цифровая трансформация позволяет врачу быстрее узнавать новые методы лечения, разработки и препараты, которые появляются в мире. Возрастает популярность специальных программ для смартфонов, увеличивается взаимодействие медицины и здравоохранения на базе мобильных устройств.

На сегодняшний день лидером внедрения диджитал-технологий в своей отрасли является группа компаний "Кусум". Это подтверждает ежегодный национальный конкурс профессионалов фармацевтической отрасли "Панацея", который состоялся 21 октября этого года в Киеве. По результатам комплексных маркетинговых исследований международных и отечественных аналитических компаний среди многих участников в номинации "Цифровая компания года" первую позицию заняла группа компаний "Кусум". Рейтинг победителей составлен по данным аналитического партнера конкурса "Панацея 2021" компании IQVIA. Период исследования – сентябрь-октябрь 2021 года.

"Этот непростой год внес свои коррективы во все направления нашей жизни. Мы внимательно следим за трендами и нововведениями, стараемся становиться более гибкими, поэтому очень приятно получить эту награду. А еще приятнее понимать, что среди многих уважаемых фармацевтических компаний именно врачи дали такую ​​высокую оценку идеям цифровой трансформации компании "Кусум", что дает нам уверенность, что мы находимся на правильном пути и планируем это делать в дальнейшем.

Для "Кусум" "Панацея", с одной стороны, – это признание уже проделанной работы и воплощенных идей, а с другой – мотивация, которая вдохновит нашу команду на новые идеи и свершения!" – отметил Раджив Гупта, генеральный директор группы компаний "Кусум".

  На сегодняшний день лидером внедрения диджитал-технологий в фармацевтической отрасли является группа компаний "Кусум"
На сегодняшний день лидером внедрения диджитал-технологий в фармацевтической отрасли является группа компаний "Кусум"

Компания получила награды за несколько своих продуктов, одним из которых является "Аскоцин" (комбинация витамина С и цинка). Его действие направлено на повышение адаптационных свойств организма и укрепление собственного иммунитета. Аскоцин содержит силу двух компонентов: витамина С и цинка. Витамин С регулирует иммунологические реакции и увеличивает сопротивление организма к инфекциям. Цинк способствует правильному функционированию иммунной системы, вкусовым ощущениям и восприятию запаха, входит в состав более 200 энзиматических систем человеческого организма.

"Эти награды являются заслугой всей большой команды группы компании "Кусум". Мы не остановимся на достигнутом и обязательно будем следовать к новым свершениям и достижениям для сохранения здоровья нашей нации", - отметил руководитель компании.

Каждая номинация удостоилась главного отличия конкурса – бронзовой статуэтки богини Панацеи.

  На сегодняшний день лидером внедрения диджитал-технологий в фармацевтической отрасли является группа компаний "Кусум"
На сегодняшний день лидером внедрения диджитал-технологий в фармацевтической отрасли является группа компаний "Кусум"

Реклама лекарственного средства. Есть противопоказания. Заявитель: КУСУМ ХЭЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия. Регистрационное удостоверение № UA/10673/01/01 от 08.05.2015 г. Перед применением лекарственного средства следует обязательно проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

 

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