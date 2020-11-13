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суббота, 14 ноября 2020 08:25

Доставка суши в Николаеве: полезные блюда к вашему столу

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Суши в Николаеве – это современный и достаточно простой способ утолить голод, наслаждаясь при этом необычными, изысканными творениями шеф-повара.

  В обширном меню ресторана Смаки-Маки представлены как классические блюда, так и интересные новинки
В обширном меню ресторана Смаки-Маки представлены как классические блюда, так и интересные новинки

Суши в Николаеве: что попробовать в Смаки-Маки

В обширном меню ресторана представлены как классические блюда, так и интересные новинки, что могут привлечь внимание гурманов.

Вегетарианское меню

Не обязательно всегда наслаждаться рыбно-морскими кусочками, когда присутствуют не менее вкусные и питательные варианты. Порой необходимо сделать перерыв в мясных блюдах и попробовать, к примеру, роллы с огурцом, авокадо, болгарским перцем или даже салатным листом и морковкой, наполняя организм полезными и питательными микроэлементами и витаминами.

Сырные блюда

Любителям сыра рекомендуется попробовать и уникальные роллы с этим нежным продуктом. Они могут состоять как из крем-сыра, что уже привычен и полюбился нам в Филадельфии, так и с тостового сыра, а также феты, плавленого и с других его вариантов. Особый вкус имеют и блюда, что включают не только сыр, но и непосредственно начинку – кусочки окуня, лосося и другие ингредиенты.

Горячие роллы

Заказать суши в Николаеве стоит хотя бы для того, чтобы попробовать так называемые темпура роллы. Созданные при помощи одноименного азиатского кляра, они подаются горячими, а значит подойдут для того, чтобы использовать их в качестве основного блюда.

Ролл Окура удивит сочетанием жареной курицы и соуса Цезарь, а также его комбинацией со спайси майонезом. А вот Кинки – то, что нужно, для ценителей морепродуктов: он содержит кусочки тигровой креветки под ореховым, сладким соусом.

Вкусные суши

Для дегустации японской еды лучше всего подойдут так называемые нигири – брусочки риса, слепленные вручную, и сдобренные разными видами начинки. Представлены варианты, покрытые сверху кусочком нежирного лосося, тигровой креветкой, слайсом из угря и так далее. А ещё можно попробовать омлет тамаго, пряный и мягкий вкус которого удивит даже гурмана.

Рекомендуется попробовать и гунканы – традиционные токийские кораблики, подчеркнутые листочком нори и наполненные различными начинками. Среди таких – лосось под шапкой из майонеза, хрустящая икра летучих рыб и даже водоросли хияши вакаме.

  В обширном меню ресторана Смаки-Маки представлены как классические блюда, так и интересные новинки
В обширном меню ресторана Смаки-Маки представлены как классические блюда, так и интересные новинки

Доставка суши в Николаеве: особенности услуги

В ресторане Смаки-Маки действует собственная курьерская служба, развозящая еду не только по Николаеву, но и по ближайшим к нему поселениям в том числе.

Доставка еды – это:

• Удобно: не нужно заморачиваться по поводу еды на завтрак и ужин, достаточно выбрать её в меню;
• Выгодно: недорогие цены помогут не выйти за рамки месячного бюджета на различные вкусности;
• Быстро: доставка привозит еду в течение 29 минут, благодаря чему голод не успеет разыграться;
• Просто: чтобы оформить заказ, достаточно посетить сайт ресторана и выбрать понравившиеся блюда.

А ещё в Смаки-Маки присутствует система лояльности для постоянных клиентов, что позволяет наслаждаться любимыми, аппетитными кусочками почаще, не тратя при этом слишком много.

А дополнительные скидки и акции лишь послужат стимулом заглядывать чаще!

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