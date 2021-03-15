Донорство - это благородство: в Черкасском центре крови проводят акцию "День донора МХП"

 
Ексклюзивы
1/5
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 486
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 2565
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 144
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 531
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2529
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1125
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 531
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2880
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1458
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 20808
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 774
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2682
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 693
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
понедельник, 15 марта 2021 16:19

Донорство - это благородство: в Черкасском центре крови проводят акцию "День донора МХП"

  Комментировать

В Черкасском центре службы крови Biopharma Plasma проходят корпоративные донорские дни компании МХП. Работники предприятия в Черкасской области приезжают на волонтерскую акцию "День донора МХП".

"Волонтерство является неотъемлемой частью нашей компании. "День Донора МХП" начали проводить летом прошлого года. К каждой акции приобщаемся не только мы, но и местные жители. Цель направлена на пополнение банков крови.

кциикцииНа предыдущей акции у нас в компании было около 500 доноров из 600 желающих. По состоянию здоровья не всех допускают к сдаче крови. В этом году это первая акция, она продлится до 19 марта. Только в Черкасской области уже зарегистрировалось более 200 наших сотрудников, желающих стать донорами. Мы планируем провести еще одну акцию летом.

Это добровольная инициатива каждого. Мы просто рассказываем, что это полезно для донора, так как донация обновляет кровь человека. И самое важное, что ты можешь помочь кому-то другому, - рассказала Светлана Мигаль, менеджер корпоративной социальной ответственности МХП и координатор проекту "День донора МХП".

  Светлана Мигаль заверила, что волонтерство является неотъемлемой частью компании МХП
Светлана Мигаль заверила, что волонтерство является неотъемлемой частью компании МХП

По словам другой сотрудницы - МХП, впервые сдавать кровь страшно. Но несмотря на это ее переполняют эмоции.

"Я впервые участвую в акции. Когда узнала о такой возможности, сразу записалась. Немного страшно, потому что делаю впервые. Это было мое искреннее желание сдать кровь. Я только рада, потому что могу помочь людям. Даже если не будет такой акции, я еще раз пойду сдавать кровь", - поделилась впечатлениями Светлана Огризько, работник "Мироновской птицефабрики" группы МХП.

  Светлана Огризько впервые участвовала в акции
Светлана Огризько впервые участвовала в акции

Донорство, кроме пополнения запасов в банках крови, помогает вовремя спасти жизнь.

"Я считаю, что сдача крови - это акт проявления милосердия. У нас есть много людей, которые нуждаются в крови. Есть частые случаи, когда жизнь зависит от срочного переливания. Акція "День донора МХП"- это благородный поступок. Я сама сдаю кровь и 90% работников центра - доноры", - объяснила Ольга Богатырева, медицинский директор Biopharma Plasma Черкассы.

  Ольга Богатырева рассказала, что 90% работников центра крови являются донорами
Ольга Богатырева рассказала, что 90% работников центра крови являются донорами

Сдача крови или плазмы начинается с регистрации человека. Он должен иметь с собой паспорт и идентификационный код.

"После регистрации наш сотрудник проводит с донором беседу. Он спрашивает о состоянии человека и желание сдать кровь, потому что это важно. Затем проводится анализ крови. Результаты вносятся в компьютерную программу. Каждому донору присваивается индивидуальный код: донора и донации. Код донора присваивается раз на всю жизнь, а код донации может меняться. Вся информация о людях у нас компьютеризирована. Она полностью закрыта. Доступ к ней имеют только определенные сотрудники", - рассказала Богатырева.

После первого этапа донор идет к терапевту. Тот подробнее знакомится с состоянием человека.

"Терапевт просматривает анализы, спрашивает о диете, учитывает общее состояние. Записывает данные о росте и весе человека и затем определяет, какую дозу может сдать донор. Если сдают плазму первый раз, то минимальная доза для всех 650 мл. После этого донор идет на один процесс сдачи. Ему подключают систему одноразового использования. Далее медсестра набирает 3 пробирки образца крови и отправляет в лабораторию. Донор продолжает свою донацию. После донации он может попить чаю с печеньем или просто посидеть отдохнуть в отведенной для этого комнате", - отметила директор.

Также в лаборатории Biopharma Plasma Черкассы есть оборудование для проведения автоматизированного анализа образцов крови.

  Доноры сдают кровь в Черкасском центре крови
Доноры сдают кровь в Черкасском центре крови

"Это модульная система Cobas 6800. Оборудование изготовлено в Швейцарии. Все реагенты закупаем в Германии. Это первая модель, которая появилась в Украине. Устройство помогает ускорить время прохождения анализа. В течение дня мы можем сделать до 3 тыс. анализов. Результаты крови после подачи пробирки в аппарат можно получить через 18 минут. Другие анализы появляются с интервалом 30 с. Для того чтобы работать с этим оборудованием, мы проходили обучение, затем сдавали экзамены и получали разрешение на использование аппарата", - резюмировала Богатырева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Донорство - это благородство: в Черкасском центре крови проводят акцию "День донора МХП"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
марта

Мужчины могут быть донорами 5 раз в год

В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях

Rolls-Royce основали конструктор и авіатор

Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста

Первый эскалатор создали для развлечений

Диктатор получил 23 удара кинжалами

Днепр перегородили дамбой рекордных размеров

Самое читаемое
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 13869
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
6
 1 Просмотров: 10944
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 9216
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 6985
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 6363
Новости компаний
Качественный товар и быстрая доставка: где купить сантехнику для дома
Качественный товар и быстрая доставка: где купить сантехнику для дома Просмотров: 18
Преимущества строительства жилых домов из СИП панелей
Преимущества строительства жилых домов из СИП панелей Просмотров: 117
MD-Fashion - огромный ассортимент оригинальной брендовой одежды
MD-Fashion - огромный ассортимент оригинальной брендовой одежды Просмотров: 18
Межкомнатные двери + зеркало = убийственное комбо
Межкомнатные двери + зеркало = убийственное комбо Просмотров: 1539
Как выбрать проcторую и безопасную клетку для хомяка
Как выбрать проcторую и безопасную клетку для хомяка Просмотров: 54
Больше всего комментируют
21
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
5
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
1
Коммунистов обезвредили: как сборная Италии победила на Евро
Голосов: 2
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть