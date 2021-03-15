Донорство - это благородство: в Черкасском центре крови проводят акцию "День донора МХП"

В Черкасском центре службы крови Biopharma Plasma проходят корпоративные донорские дни компании МХП. Работники предприятия в Черкасской области приезжают на волонтерскую акцию "День донора МХП".

"Волонтерство является неотъемлемой частью нашей компании. "День Донора МХП" начали проводить летом прошлого года. К каждой акции приобщаемся не только мы, но и местные жители. Цель направлена на пополнение банков крови.

кциикцииНа предыдущей акции у нас в компании было около 500 доноров из 600 желающих. По состоянию здоровья не всех допускают к сдаче крови. В этом году это первая акция, она продлится до 19 марта. Только в Черкасской области уже зарегистрировалось более 200 наших сотрудников, желающих стать донорами. Мы планируем провести еще одну акцию летом.

Это добровольная инициатива каждого. Мы просто рассказываем, что это полезно для донора, так как донация обновляет кровь человека. И самое важное, что ты можешь помочь кому-то другому, - рассказала Светлана Мигаль, менеджер корпоративной социальной ответственности МХП и координатор проекту "День донора МХП".

Светлана Мигаль заверила, что волонтерство является неотъемлемой частью компании МХП

По словам другой сотрудницы - МХП, впервые сдавать кровь страшно. Но несмотря на это ее переполняют эмоции.

"Я впервые участвую в акции. Когда узнала о такой возможности, сразу записалась. Немного страшно, потому что делаю впервые. Это было мое искреннее желание сдать кровь. Я только рада, потому что могу помочь людям. Даже если не будет такой акции, я еще раз пойду сдавать кровь", - поделилась впечатлениями Светлана Огризько, работник "Мироновской птицефабрики" группы МХП.

Светлана Огризько впервые участвовала в акции

Донорство, кроме пополнения запасов в банках крови, помогает вовремя спасти жизнь.

"Я считаю, что сдача крови - это акт проявления милосердия. У нас есть много людей, которые нуждаются в крови. Есть частые случаи, когда жизнь зависит от срочного переливания. Акція "День донора МХП"- это благородный поступок. Я сама сдаю кровь и 90% работников центра - доноры", - объяснила Ольга Богатырева, медицинский директор Biopharma Plasma Черкассы.

Ольга Богатырева рассказала, что 90% работников центра крови являются донорами

Сдача крови или плазмы начинается с регистрации человека. Он должен иметь с собой паспорт и идентификационный код.

"После регистрации наш сотрудник проводит с донором беседу. Он спрашивает о состоянии человека и желание сдать кровь, потому что это важно. Затем проводится анализ крови. Результаты вносятся в компьютерную программу. Каждому донору присваивается индивидуальный код: донора и донации. Код донора присваивается раз на всю жизнь, а код донации может меняться. Вся информация о людях у нас компьютеризирована. Она полностью закрыта. Доступ к ней имеют только определенные сотрудники", - рассказала Богатырева.

После первого этапа донор идет к терапевту. Тот подробнее знакомится с состоянием человека.

"Терапевт просматривает анализы, спрашивает о диете, учитывает общее состояние. Записывает данные о росте и весе человека и затем определяет, какую дозу может сдать донор. Если сдают плазму первый раз, то минимальная доза для всех 650 мл. После этого донор идет на один процесс сдачи. Ему подключают систему одноразового использования. Далее медсестра набирает 3 пробирки образца крови и отправляет в лабораторию. Донор продолжает свою донацию. После донации он может попить чаю с печеньем или просто посидеть отдохнуть в отведенной для этого комнате", - отметила директор.

Также в лаборатории Biopharma Plasma Черкассы есть оборудование для проведения автоматизированного анализа образцов крови.

Доноры сдают кровь в Черкасском центре крови

"Это модульная система Cobas 6800. Оборудование изготовлено в Швейцарии. Все реагенты закупаем в Германии. Это первая модель, которая появилась в Украине. Устройство помогает ускорить время прохождения анализа. В течение дня мы можем сделать до 3 тыс. анализов. Результаты крови после подачи пробирки в аппарат можно получить через 18 минут. Другие анализы появляются с интервалом 30 с. Для того чтобы работать с этим оборудованием, мы проходили обучение, затем сдавали экзамены и получали разрешение на использование аппарата", - резюмировала Богатырева.