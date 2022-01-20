Digital Start Day: какие специальности и навыки в digital будут востребованы в 2022 году

 
Ексклюзивы
1/5
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Просмотров: 144
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1044
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 342
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 513
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1242
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 774
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 36590
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 2097
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3 Просмотров: 7002
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3753
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1863
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5004
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 828
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
четверг, 20 января 2022 14:14

Digital Start Day: какие специальности и навыки в digital будут востребованы в 2022 году

  Комментировать

27 января соберемся на бесплатной онлайн-конференции Digital Start Day, чтобы поговорить о перспективах работы в digital-сфере, разнообразии и особенностях профессий и, конечно, о том где искать работу и сколько может зарабатывать топовый специалист в отрасли.

 

Узнайте все перспективы digital — тонкости работы, лайфхаки по планированию времени и задач, практические рекомендации для проектов.

На конференции вы:

● поймете как определить для себя сферу, в которой будете стремится расти, работать и получать доход;

● узнаете чему нужно научится для того, чтобы освоить новую профессию;

● услышите какие digital-профессии будут востребованы и популярны в 2022 году;

● узнаете чем занимаются разные специалисты в digital: кто такие таргетологи, интернет-маркетологи, SEO-, PPC- и SMM-специалисты, email-маркетологи и веб-аналитики;

● узнаете какие плюсы и минусы профессий;

● какой средний срок поиска работы;

● как и на что повлиял COVID в вопросах поисках работы.

Эта информация будет полезна:

● Студентам, которые заканчивает обучение и определяются с будущей профессией;

● Маркетологам, которые хотят переквалифицироваться в digital-специалиста;

● Тем, кто планирует и хочет освоить digital-сферу, но не знают какая специальность подойдет под опыт и цели.

Каждый участник бесплатно получит:

● свое место на онлайн конференции;

● возможность задать вопрос в прямом эфире;

● запись онлайн мероприятия и все презентации спикеров;

● подарки от партнеров;

● сертификат на 1000 грн для обучения на курсах WPE.

Регистрируйтесь и получайте ссылку на мероприятие в день конференции. Смотрите там, где удобно, и тогда, когда удобно. Даже частями в записи, если не успеваете посмотреть онлайн все и сразу.

Digital Start Day — это когда за один день получаешь концентрат информации обо всех digital-специальностях. Это когда понимаешь, какая из них точно подойдет вам. Когда знаешь, куда двигаться дальше и на что можно рассчитывать.

Поспеши занять свое место!

Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo

Зарегистрироваться

Вам может быть интересно: обучение контекстной рекламе

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Digital Start Day: какие специальности и навыки в digital будут востребованы в 2022 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Объявили бойкот Олимпийским играм

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 36590
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 22986
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 12987
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 8136
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
 Просмотров: 7920
Новости компаний
Шесть лучших горнолыжных шлемов из китайских онлайн-магазинов
Шесть лучших горнолыжных шлемов из китайских онлайн-магазинов
Купить гостиничную мебель – просто
Купить гостиничную мебель – просто 1
ЭЛОС эпиляция во время беременности
ЭЛОС эпиляция во время беременности
Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"
Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"
"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати
"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати
Больше всего комментируют
4
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
3
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
Голосов: 494
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть