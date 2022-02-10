Деньги любят счет

А многие люди любят считать деньги. Сам процесс перебирания купюр, подсчета их количества и складывания в ровную стопочку для них так же важен, как перебирание четок для верующего. Но деловые люди давно перестали относиться к подсчету наличных как к священному ритуалу, который непременно необходимо совершать собственноручно. Они прекрасно понимают, что счетная машинка для денег справится с этой задачей значительно быстрее и точнее. А кассирам, банковским операторам и другим служащим, которым приходится регулярно иметь дело с чужими деньгами в больших количествах, без такого инструмента просто не обойтись.

Как выбрать машинку для счета денег?

Принцип работы счетчика банкнот

Большинство машинок для подсчета денег имеют ролико-фрикционную конструкцию. В загрузочный лоток вкладывается пачка купюр, роликовый механизм захватывает их по одной, протягивает по тракту с встроенным счетным механизмом и перемещает в приемный лоток. Работа простейшего счетного механизма основана на прерывании светового потока при прохождении купюры по тракту, прибор подсчитывает общее количество затемнений.

Также возможен подсчет количества банкнот в пачке без перемещения каждой купюры по тракту. В вакуумных машинах перехваченная резинкой пачка прижимается к области пониженного давления, а вакуумные головки пересчитывают уголки купюр, работают они практически бесшумно.

В более продвинутых моделях помимо счетчика есть детектор подлинности, основанный на сканировании и сравнении с образцом. Сканироваться могут определенные участки купюры или изображение целиком. Сравнение с образцом видимого изображения может дополняться сканированием в ультрафиолетовом, инфракрасном диапазоне, считыванием магнитных меток, спектральным анализом краски и другими проверками. Чем больше методов проверки используется, тем надежнее детектор валют.

Если в простых машинах есть только 2 лотка, загрузочный и приемный, в который перемещаются все купюры после подсчета, то в сложных, продвинутых приемных лотков несколько. Например, основной и для отбракованных банкнот (порванных, склеенных, сильно загрязненных). Или машина, оснащенная счетчиком и детектором, сортирует банкноты по номиналу, распределяет по разным лоткам, подсчитывает количество в каждой пачке на выходе.

Как выбрать машинку для счета денег

При выборе счетчика банкнот в первую очередь следует обратить внимание на набор функций. Машины, которые осуществляют обычный счет, наиболее доступны по цене. Возможность сортировки по номиналу или другим критериям, калькуляции с суммированием, фасовки повышают стоимость оборудования, но расширяют возможности его применения. Другие важные моменты:

• наличие детекции подлинности и ее вид;

• является счетчик мультивалютным или предназначен для работы с одним видом валюты;

• скорость счета. Если оборудование используется периодически, достаточно минимальной, если подсчет денег осуществляется практически непрерывно, важна высокая скорость счета;

• возможна ли автономная работа без подключения к сети;

• размеры оборудования;

• максимальное время непрерывной работы.

Профессиональные банковские счетчики денег наиболее дорогостоящие, отличаются расширенным функционалом, работают с разными валютами и осуществляют детекцию разными методами, отличаются высокой скоростью счета и рассчитаны на непрерывную работу в течение целого дня. Для офисов, предприятий, где операции с деньгами не являются основным видом деятельности, подойдут бюджетные модели с базовым функционалом.