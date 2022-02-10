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пятница, 11 февраля 2022 15:03

Деньги любят счет

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А многие люди любят считать деньги. Сам процесс перебирания купюр, подсчета их количества и складывания в ровную стопочку для них так же важен, как перебирание четок для верующего. Но деловые люди давно перестали относиться к подсчету наличных как к священному ритуалу, который непременно необходимо совершать собственноручно. Они прекрасно понимают, что счетная машинка для денег справится с этой задачей значительно быстрее и точнее. А кассирам, банковским операторам и другим служащим, которым приходится регулярно иметь дело с чужими деньгами в больших количествах, без такого инструмента просто не обойтись.

  Как выбрать машинку для счета денег?
Как выбрать машинку для счета денег?

Принцип работы счетчика банкнот

Большинство машинок для подсчета денег имеют ролико-фрикционную конструкцию. В загрузочный лоток вкладывается пачка купюр, роликовый механизм захватывает их по одной, протягивает по тракту с встроенным счетным механизмом и перемещает в приемный лоток. Работа простейшего счетного механизма основана на прерывании светового потока при прохождении купюры по тракту, прибор подсчитывает общее количество затемнений.

Также возможен подсчет количества банкнот в пачке без перемещения каждой купюры по тракту. В вакуумных машинах перехваченная резинкой пачка прижимается к области пониженного давления, а вакуумные головки пересчитывают уголки купюр, работают они практически бесшумно.

В более продвинутых моделях помимо счетчика есть детектор подлинности, основанный на сканировании и сравнении с образцом. Сканироваться могут определенные участки купюры или изображение целиком. Сравнение с образцом видимого изображения может дополняться сканированием в ультрафиолетовом, инфракрасном диапазоне, считыванием магнитных меток, спектральным анализом краски и другими проверками. Чем больше методов проверки используется, тем надежнее детектор валют.

Если в простых машинах есть только 2 лотка, загрузочный и приемный, в который перемещаются все купюры после подсчета, то в сложных, продвинутых приемных лотков несколько. Например, основной и для отбракованных банкнот (порванных, склеенных, сильно загрязненных). Или машина, оснащенная счетчиком и детектором, сортирует банкноты по номиналу, распределяет по разным лоткам, подсчитывает количество в каждой пачке на выходе.

Как выбрать машинку для счета денег

При выборе счетчика банкнот в первую очередь следует обратить внимание на набор функций. Машины, которые осуществляют обычный счет, наиболее доступны по цене. Возможность сортировки по номиналу или другим критериям, калькуляции с суммированием, фасовки повышают стоимость оборудования, но расширяют возможности его применения. Другие важные моменты:

• наличие детекции подлинности и ее вид;
• является счетчик мультивалютным или предназначен для работы с одним видом валюты;
• скорость счета. Если оборудование используется периодически, достаточно минимальной, если подсчет денег осуществляется практически непрерывно, важна высокая скорость счета;
• возможна ли автономная работа без подключения к сети;
• размеры оборудования;
• максимальное время непрерывной работы.

Профессиональные банковские счетчики денег наиболее дорогостоящие, отличаются расширенным функционалом, работают с разными валютами и осуществляют детекцию разными методами, отличаются высокой скоростью счета и рассчитаны на непрерывную работу в течение целого дня. Для офисов, предприятий, где операции с деньгами не являются основным видом деятельности, подойдут бюджетные модели с базовым функционалом.

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11
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