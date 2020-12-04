Что такое VPS-хостинг и для каких сайтов он нужен

Что такое VPS

VPS — это технология хостинга, при которой физический сервер разделен на несколько независимых серверов. Эти виртуальные серверы работают как аналоги выделенных серверов.

В чем разница между VPS и VDS

Дословно VPS переводится как виртуальный частный сервер, а VDS — как виртуальный выделенный сервер. Получается, что разницы между ними нет и термины синонимичны. Однако термин VPS чаще используют в русскоязычном интернете, в то время как VDS — в англоязычном.

Какие бывают виды VPS-серверов

VPS можно разделить на группы по типу виртуализации. Виртуализация — это набор программных технологий, с помощью которых физический сервер распределяет ресурсы между виртуальными.

Рассмотрим три вида виртуализации и их особенности:

1. Полная (аппаратная) виртуализация:

• Обеспечивается гипервизором,

• Гостевые операционные системы не знают о существовании виртуализации и не нуждаются в модификации ядра,

• Сервер поддерживает практически любую операционную систему,

• Меньшая производительность гостевых операционных систем по сравнению с другими методами,

• Можно управлять логическими дисками.

2. Паравиртуализация:

• Гостевые операционные системы получают большую самостоятельность, каждая использует собственное модифицированное ядро и взаимодействует через основную ОС;

• Ограниченность в выборе операционной системы,

• Наличие гипервизора снижает производительность по сравнению с виртуализацией уровня операционной системы,

• Значительно больший контроль пользователя на гостевой ОС,

• Использование SWAP – дополнительной памяти, размещаемой на логическом разделе жёсткого диска физического носителя, которую можно использовать при нехватке гарантированного объема оперативной памяти.

3. Виртуализация на уровне операционной системы:

• Общее ядро операционной системы,

• Ограниченный выбор ОС,

• Для каждого VPS выделяется персональное пространство, которое называют контейнером,

• Расходы ресурсов очень низкие,

• Пользователю доступен любой Linux дистрибутив на выбор.

Чем хорош виртуальный сервер

Преимущества VPS

• гарантированное количество ресурсов;

• независимость от "соседей" по серверу;

• большая защищенность по сравнению с виртуальным хостингом;

• возможность добавить ресурсы при необходимости;

• root доступ к серверу (полная свобода действий за счет статуса администратора).

Root доступ позволяет включать, выключать и перезагружать сервер в любое время. Пользователь может выбирать свою ОС, управлять ей и переустанавливать ее, то же касается и программного обеспечения. Администратор сервера получает также возможность работать с файловой системой: он может свободно загружать файлы, создавать их, изменять и удалять.

Минусы виртуального сервера

Как таковых недостатков нет. Но по сравнению с виртуальным хостингом, VPS:

• стоит дороже;

• пользователю нужно самому администрировать сервер, а это требует специальных знаний и навыков.

Обычно хостинг-провайдеры предоставляют платную услугу полного администрирования, в рамках которой специально обученные специалисты будут полностью обслуживать ваш сервер. У VPS.ua также есть услуга полного администрирования: вы можете купить VPS у нас и заказать эту опцию если нужно.

Кому нужен виртуальный сервер

VPS – это промежуточная ступень между виртуальным хостингом и собственным выделенным сервером. Пользователь полностью изолирован от других. У каждой виртуальной машины есть гарантированный минимум ресурсов: оперативная память, дисковое пространство, процессорное время. Благодаря этому сайты на VPS работают гораздо стабильнее, чем на виртуальном хостинге.

Отдать предпочтение VPS стоит, если:

• вы — владелец крупного проекта с большим количеством посетителей,

• планируете сразу несколько проектов – будет кстати мультизадачность виртуального сервера,

• нужно много трафика — здесь нет ограничений,

• нужно разместить много сайтов — вы ограничены лишь количеством памяти. А если ресурсы закончатся, их всегда можно добавить.

Подводя итог, можно сказать, что VPS отлично подойдет в случае, если виртуального хостинга вам недостаточно, а ресурсов выделенного сервера будет много.