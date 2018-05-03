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пятница, 04 мая 2018 09:30

Что такое гаджет и девайс и как сэкономить деньги при их покупке

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  Как сэкономить при покупке гаджетов и девайсов?
Как сэкономить при покупке гаджетов и девайсов?

Часто произнося слова "гаджет" и "девайс" мы путаем их реальное значение.

Девайс - это полноценное и самостоятельное устройство, например: смартфон, ноутбук, компьютер, телевизор. Максимум - нуждаются в поддержании работы зарядным устройством, которое вполне можно именовать гаджетом.

Гаджет - дополнение к девайсу. Например: наушники, флешка, отдельная вспышка для фотоаппарата, или внешний модем. Гаджет не может работать без подключения к полноценному устройству.

Какие девайсы и гаджеты наиболее востребованы

• На первом месте окажутся смартфоны и планшеты. Они удобны для передвижения, а также выполняют функции хранения важной информации и выполнения малофункциональной работы. Эти девайсы оказались незаменимы в моменты поездок в транспорте тем, что отвлекают своих владельцев занятными играми и приложениями.

• Второе место можно решительно присудить наушникам. Они также незаменимы в повседневной жизни. Учитывая то, что каждый третий человек их носит, порой даже, не снимая. В моменты плохого настроения или для поддержания хорошего, звучащая из них музыка нам необходима. Мы используем наушники для прослушивания видео, фильмов или той информации, которая должна прозвучать индивидуально для нас.

• Третье место - ноутбук. Он менее удобен в передвижении, чем планшет, но наличие специально предназначенного чемодана устранит неудобства. Мы используем ноутбуки для работы и для развлечений вроде игр, а также для получения важной информации из интернета.

• На четвертом месте роутер. Это источник, который снабжает девайсы интернетом. Без него работа с ноутбуком, планшетом и смартфоном не будет полноценной.

• Пятое место - флешка. При недостатке свободного места на девайсах она выполняет функцию дополнительной памяти. Удобна для постоянного индивидуального хранения важных файлов и документов, также для перенесения информации с одного девайса на другой.

• Шестое место - компьютер. Покупку ПК давно заменила востребованность ноутбука, который в сравнении с массивной машиной оказывается компактнее и выгоднее в ценовом сравнении.

Как сэкономить при покупке

Покупка девайсов часто "бьет по карману". Но есть выход - для выгодного приобретения техники пользуйтесь акциями и промокодами. К примеру, промокоды М видео на 500 рублей.

Промокоды - это ряд цифр, действующий как скидка или бонусное накопление. В предоставлении этой выгоды клиентам нет и единого подвоха. Промокоды всего лишь разнообразие скидок равноценных акциям и распродажам. Они действуют как привлечение клиентов, приход которых возрастает с появлением низких расценок. Ведь высокая цена мало кого привлечет. В итоге и вам выгодно и магазин повышает свой уровень продаж.

Поэтому поверье о том, что по скидкам продаются только испорченные вещи - ложное. Скидка - это вычитание от цены товара той денежной части, которую производитель потратил бы на рекламу и продвижение своей продукции.

Как действовать, если в нужный момент денег не достаточно

Скидки - это временное удовольствие. Все мы знакомы с ситуацией, когда приобретение нужной вещи неотложно, а деньги уже потрачены на что-то иное. Чтобы не раздражать знакомых редкими займами - можно оформить займ в микрокредитной организации. Это официальная и надежная услуга.

Для сравнения условий большинства МФО между собой воспользуйтесь платформами credit-10.com и creditonline.today. Выбрав понравившуюся (к примеру Dinero) жмите "отправить заявку". После этого вы попадете на сайт микрофинансовой организации, где нужно зарегистрироваться. После регистрации вы попадете в Dinero личный кабинет, укажите свои паспортные данные и уже спустя 20-30 минут получите кредит на банковскую карту. МФО выдают такие займы практически всем, включая студентов, пенсионеров и безработных.

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