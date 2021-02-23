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вторник, 23 февраля 2021 16:22

Что делать, если устали от стресса и рутинной работы

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В современном мире большинство людей живет в постоянно быстром темпе. Это привычка, без которой просто не сможем успевать со всеми делами. С такой жизнью из года в год мы незаметно для себя попадаем в плен нервной работы, домашней рутины, и при этом совершенно забываем о своих желаниях, мечтах. А потом появляется стресс, хроническая усталость и раздражительность, которые еще больше добавляют проблем, делают дни серыми и незаметными.

  "Школа вокала "Муза" - отличный источник вдохновения в любое время
"Школа вокала "Муза" - отличный источник вдохновения в любое время

Согласитесь, картина не очень приятная, но при этом всем знакома. Спастись от скучной жизни можно довольно просто. Достаточно найти хобби. Дело, которое придется по душе, будет приносить положительные эмоции, наполнять энергией. Любимое занятие обязательно вернет вас к жизни, придаст новых ярких красок, расширит кругозор и позволит не потерять личность, наоборот поможет реализоваться.

Психологи утверждают, что хобби - отличный инструмент для переключения мыслей. Поэтому обязательно выберите интересное увлечение, которое поможет окунуться в себя, отгородиться от проблем и лучше действовать в стрессовых ситуациях.

Хотя выбрать хобби тоже дело не легкое, особенно, если до этого не имели увлечений, а теперь перед вами куча разных занятий - танцы, рисование, вождение, шитье, спорт. Мы же советуем обратить внимание на занятия вокалом. Дело, которое, видимо, придется по душе каждому, ведь нет людей, которые не любят музыку. К тому же, доказано, что пение - это не только искусство и развлечение. Это прекрасное лекарство для душевного и даже физического здоровья. Психологи утверждают: люди, которые много поют, живут дольше других. И на это есть несколько причин.

Когда человек поет, в мозгу возбуждаются зоны, отвечающие за удовольствие. Выделяются гормоны счастья - эндорфины. Организм просыпается, мы становимся более энергичными. Пение тренирует легкие, способствует насыщению крови кислородом. Кроме того, мышцы лица, живота, межреберные и диафрагма существенно укрепляются. С помощью пения происходит естественное очищение дыхательных путей, поэтому есть меньший риск иметь заболевание носа или горла. А главное то, что пение очень важное для центральной нервной системы и мозга, ведь способствует более интенсивной умственной работе, укреплению нейронных связей, улучшает память.

  "Школа вокала "Муза" - отличный источник вдохновения в любое время
"Школа вокала "Муза" - отличный источник вдохновения в любое время

Если же думаете, что вокал до сих пор не ваше, ибо, как говорится, "медведь на ухо наступил". Убеждаем, вы очень ошибаетесь. Чтобы петь, не обязательно иметь способности как в оперных певцов. Достаточно большого желания учиться и получать удовольствие, а вокальные способности можно развить со временем. Помогут в этом специалисты вокальной школы "Муза". Они принимают на обучение людей разного возраста. Можно выбирать индивидуальные занятия или петь в ансамбле. Особенно нравится будет тем, кто мечтает петь в целом, ведь школа дает возможность выступать на профессиональной сцене.

"Школа вокала "Муза" - отличный источник вдохновения в любое время. Это уроки вокала от профессионалов, увлеченных своим делом, способных помочь раскрыть ваши таланты на полную. Вы научитесь наслаждаться своим уникальным голосом, выполняя любимые рок, джаз и поп композиции. Кроме замечательных уроков, мы настойчиво поработаем над вашей психикой и умственными силами, чтобы вы научились доверять себе, видели себя как лучшего певца", - убеждают специалисты школы.

Так что, если хотите удивить всех отличным пением на профессиональной сцене или просто в караоке, теперь знаете куда обращаться.

  "Школа вокала "Муза" - отличный источник вдохновения в любое время
"Школа вокала "Муза" - отличный источник вдохновения в любое время
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