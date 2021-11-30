Что делать для преодоления зависимостей

Лечение зависимостей Киев осуществляют в частном наркологическом центре «MedicoMente»

Наш мир полон соблазнов. Но многие из них, кроме удовольствия, могут вызвать зависимость и коренным образом изменить жизнь человека. Самые опасные - алкоголь и наркотики.

Лечение зависимостей Киев осуществляют в частном наркологическом центре "MedicoMente". Здесь убеждены, что только индивидуальный подход, полная диагностика организма, психотерапия, постоянный мониторинг состояния здоровья могут гарантировать успешное выздоровление.

Пациента в клинике сопровождают психологи, психиатры и психотерапевты, имеющие опыт работы в клиниках Европы. Интересуются и внедряют ведущие научные исследования. Используют эмоционально-образную и лично-ориентированную терапию, расслабляющие методики. Успешно блокируют срывы и помогают адаптироваться к трезвой жизни.

Первая консультация с врачом наркологом-психотерапевтом – бесплатная. На ней специалист определяет причины и предварительно последствия употребления наркотиков или алкоголя.

Острые и критические состояния "ломки", требуют мгновенного вмешательства врачей. Таких больных помещают в специализированную палату интенсивной терапии. Она оснащена лицензированным оборудованием. Пациентов быстро и безболезненно выводят из тяжелых состояний. Устраняют последствия от длительного употребления алкоголя, наркотических или психотропных веществ, передозировки лекарствами.

Все пациенты наркологического центра проходят качественную диагностику. Она показывает детальное состояние физического и психического здоровья, степень зависимости, сопутствующие заболевания и патологии. На этом этапе врачи определяются со сложностью курса и сроком пребывания больного в центре.

Пострадавшие от алкогольной или наркотической зависимости проходят медикаментозное, психотерапевтическое и аппаратное лечение. Врачи применяют уникальные методики - гипнотерапия, ибогаин-терапия, импланты. Персонал клиники контролирует состояние пациентов, обеспечивает всем необходимым для быстрого выздоровления.

Избавиться от зависимости помогают физиопроцедуры, массаж, аппаратные методики очищения крови и лимфы - плазмаферез, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, лимфодренаж. Свою эффективность доказали процедуры по восстановлению нервной системы – нейрометаболическая терапия, электро-нейро-кранио стимуляция и модуляция.

Живут пациенты в комфортабельных 1-3-местных палатах, VIP и люкс-номерах. Их обеспечивают полноценным питанием и круглосуточным врачебным контролем. Есть комфортная зона для отдыха, Wi-Fi и TV, тренажерный зал.

После стационарного лечения, начинается не менее важный этап лечения зависимостей – амбулаторное наблюдение. Специалисты клиники "MedicoMente" помогают вернуться к нормальной жизни, предотвращают риски и проблемы, которые могут возникнуть в современной среде.

Больше о лечении зависимостей можно узнать по номеру телефона (095) 550-85-25.

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.