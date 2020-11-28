Быстрые кредиты по лучшим условиям с компанией Alex Credit

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Трудно контролировать свои расходы при наличии небольшой заработной платы. Приходится брать деньги на стороне, но и это не всегда доступно в определенных ситуациях. Друзья и родные в любой момент могут отказать от очередной суммы денег, и приходится пользоваться различными сервисами. Одним из таких сервисов является Alex Credit.

Быстрые кредиты – это визитная карточка данной компании. Нет необходимости собирать целый пакет документов и формировать справки, нет залога или поручителей. Намного проще взять кредит в алекс кредит и получить необходимую сумму денег, нежели переживать по поводу долга у друзей и родных. Доступ к деньгам имеют все граждане Украины в возрасте от 18 лет.

Как работает кредитование?

Принцип сотрудничества сводится к прохождению нескольких этапов. Алгоритм в данном случае выглядит так:

1. Оформление заявки онлайн. Клиент должен пройти регистрацию и заполнить небольшую анкету. В дальнейшем готовый аккаунт обеспечит более быстрое оформление заявок и как следствие кредит будет оформлен намного быстрее.

2. Подтверждение заявки. Менеджеры обрабатывают заявки и подтверждают выдачу кредита. Чаще всего на рассмотрение уходит не более 15 минут.

3. Получение денег. Средства после положительного решения перечисляются в течение нескольких минут на указанную банковскую карту.

Нет необходимости дополнительно собирать большой пакет документов и тратить время на очереди. Всего лишь несколько действий и деньги получены в полном объеме.

В целях защиты от мошенничества и обманов пользователи должны пройти процедуру так называемой верификации. Необходимо сфотографироваться с открытым паспортом в руках и тем самым доказать, что клиент является владельцем документа.

Программа лояльности

Компания ценит постоянных клиентов, поэтому предлагаем им более приемлемые и благоприятные условия сотрудничества. Чтобы стать участником программы лояльности необходимо получить кредит сроком на 10 и более дней, сумма при этом должна составить минимум 1500 гривен, а возврат кредита должен произойти своевременно без промедлений.

В случае своевременных и постоянных погашений кредита рейтинг клиента становится выше и каждый новый уровень является хорошим способом улучшить и без того идеальные условия сотрудничества. По этой программе предлагаются увеличенные сроки кредитования и суммы, уменьшение процентной ставки и возможность отсрочки без дополнительного начисления штрафов.