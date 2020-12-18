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вторник, 22 декабря 2020 12:51

Блюдо Будды: украинцев охватил полезный тренд

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В последние годы в Украине все популярнее становится здоровое питание. Это залог хорошего самочувствия, избавления от многих недугов, крепкая нервная система и нормализация веса. К тому же в наше время полезная еда очень вкусная. Доказательством является боулы – современный тренд здорового питания, когда на тарелку накладывали различные продукты.

Необычное блюдо пришло к нам с Востока. Там ее еще называют "чашей Будды" (Buddha bowl). По местной легенде, Будда после медитации всегда ел с небольшой миске. Неравнодушные клали ему понемногу какую-то еду. Это были простые продукты, но в сочетании имели очень красивый вид. Интересно, что подобная традиция до сих пор осталась среди буддистов.

  Основная фишка любого боула – это подача
Основная фишка любого боула – это подача

Итак, основная фишка любого боула – это подача. Не нужно перемешивать ингредиенты, все должны лежать отдельно. Так можно собрать свежие фрукты с сырами, злаками или овощи с крупами, рыбой или мясом. Если правильно совместить составляющие, блюдо будет вкусным, питательным и максимально полезной для организма. К тому же боулы имеют невероятно привлекательный вид, поэтому, кроме вкусного блюда, есть возможность сделать крутое фото для соцсетей.

"Боулы действительно очень полезны. Но не забываем, что не все боул, что хорошо лежит на тарелке. По правилам, это обязательно зелень, какие-то разновидности салатов, сложные углеводы, рис, кус-кус, любые овощи, жиры, например, семена, масло, авокадо и белки. Компонентов не обязательно должно быть много. Смешанные различные виды гранул, фруктов и орехов с йогуртом боулом не назовешь, потому что будет большая нагрузка на пищеварение", – указывает диетолог Елена Голуб.

  Основная фишка любого боула – это подача
Основная фишка любого боула – это подача

Не меньшим преимуществом является то, что правильные боулы могут служить отличным завтраком, обедом и даже ужином. Главное состав продуктов и объем блюда. Не обязательно готовить самому, можно просто заказать боулы на Pizza33.ua. Особенно это придется по вкусу тем, кто из-за активного образа жизни или большое количество работы не успевает комплексно поесть и убивает свой организм бутербродами. Боулы же включают все питательные продукты. К примеру, Pizza33.ua предлагает клиентами невероятно вкусное сочетание свежих овощей, риса с яйцами, рыбой, креветками, курицей или телятиной. Есть боулы и для вегетарианцев. При этом полноценное роскошное блюдо будет стоить мелочь. Далеко за обедом идти также не придется. Курьер Pizza33.ua доставит заказ прямо к вашей двери. Если же ваши блюда будут стоить более 200 гривен, доставка будет бесплатной.

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