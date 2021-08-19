БК "КБР" и концерн построили первое в Украине хранилище для хранения отработанного ядерного топлива

Украинская компания БК "КБР" и концерн NESTRA постоили в Чернобыльской зоне отчуждения первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

В хранилище будет отправляться отработанное топливо с трех функционирующих атомных электростанций Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Важность данного проекта в том, что Украина наконец сможет отказаться от хранения отходов ядерного топлива на территории России. Ежегодно на это уходило $200 млн.

Через сжатые сроки компания выполняла работы в 3 смены. Ежедневно не объекте находилось более 400 человек. За это время были налажены такие сложные системы как:

• Система радиационного контроля;

• Система контроля управления ЦХОЯТ;

• Система физической защиты;

• Системы коммутаторного и радиорелейной связи и другие работы.

Также, по заказу БК "КБР" был изготовлен Универсальный мобильный тягач на комбинированном ходу. Этот единственный в Украине тягач будет доставлять топливо с АЭС в ЦХОЯТ. Уникальность тягача в том, что он может передвигаться как по железной дороге, так и по обычным дорогам. Аналоги таким тягачам есть только в Германии и США.

Напомним строительство ЦХОЯТ продолжалось 4 года. 3 года строительством занималась компания Максима Микитася "УкрБуд" и в конце 2020 с ними был расторгнут контракт из-за задержки сроков строительства (объект планировали закончить еще в 2019 году - прим.автора). А также Энергоатом подал в суд на "УкрБуд" в связи невыполнение условий контракта и не возврата аванса более чем на 100 млн грн.

С 2021 по тендерной процедуры объект строила и закончила компания БК "КБР". На счету компании уже десятки проектов государственного значения. Именно БК "КБР" и закончил строительство ЦХОЯТ в рекордные поставленные сроки.

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.