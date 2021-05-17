Безопасность в период пандемии. Как частный дом престарелых в Киеве защищает постояльцев и персонал от коронавируса

Пансионат Ренамед в Киеве

Старшее поколение особо пострадало от пандемии, ведь пожилые люди оказались в "красной зоне" риска ввиду возраста и ослабленного иммунитета. Защита стариков от болезни стала первоочередной задачей специализированных пансионатов. Как с ней справился частный дом престарелых РЕНАМЕД (сайт пансионата https://rena-med.com), расскажет его руководитель, Клочок Александр Николаевич.

- Александр Николаевич, расскажите, какие меры были приняты для защиты постояльцев? Насколько сильно изменился уклад жизни в пансионатах для пожилых "Ренамед"?

-Безусловно, пришлось многое изменить в рабочем режиме. Мы перевели персонал на вахтовый метод, чтобы снизить контакт сотрудников с внешней средой. Увеличили частоту санобработки, количество медицинских осмотров. Теперь при приеме новых постояльцев, помимо стандартных медицинских показателей, мы запрашиваем результаты теста на COVID -19 и подобных заболеваний.

-Какая реакция была у сотрудников на нововведения?

-Не все отреагировали с пониманием. Многим не подошел новый график работы, были и те, кто с сомнением относился к рискам пандемии. Но, мы провели разъяснительную работу, разработали удобные графики, организовали доставку персонала на отдельном транспорте. Такие меры позволили нивелировать неудобства, вернули слаженный ритм работы в пансионате.

-Как быстро вы отреагировали на риск пандемии?

-Мы изначально следили за развитием ситуации с коронавирусом, и, когда пандемия охватила Западную Европу, поняли, что нам не избежать карантинных мер. Сразу же начали готовить персонал к возможным изменениям, разрабатывать меры безопасности. И это дало результат. Когда коронавирус пришел в Украину, наши пансионаты были полностью готов к этому. Мы смогли пережить острую фазу практически безболезненно.

-Что именно сделал пансионат для пожилых людей в Киеве, чтобы обеспечить безопасность постояльцев?

-Мы понимали, что от информированности персонала будет зависеть слаженность работы, поэтому, в первую очередь, провели разъяснительную работу и подробный инструктаж. Перевели сотрудников на понедельный график работы вместо посуточного, чтобы минимизировать их контакт с внешней средой. Ввели обязательный врачебный досмотр перед выходом на смену. Изменили частоту и правила санобработки: используем только специальные дезинфекторы, помещения кварцуются несколько раз в день. К сожалению, вынужденно сократили количество посещений родственниками.

-Как они к этому отнеслись?

-В основном, с пониманием, за исключением некоторых случаев. Родственники понимают, что от этого решения зависит здоровье их родителей, поэтому идут нам навстречу. Кроме того, мы обеспечили постоянную возможность видеосвязи, чтобы компенсировать недостаток общения между близкими людьми.

-Т.е. можно сказать, что сегодня постояльцы находятся в полной безопасности?

-Мы сделали для этого все возможное. Максимально усовершенствовали медицинское сопровождение, чтобы снизить до минимума причины выезда за пределы пансионата. К сожалению, полностью такие случаи исключить не удастся, т.к. пожилой возраст сопровождается обострением хронических болезней. Но то, что за время пандемии мы не получили ни одного медицинского заключения с диагнозом COVID-19, говорит о том, что наши меры работают, и работают успешно. Более того, в ситуации с пандемией есть и положительный момент – повысилось качество ухода за пожилыми людьми. Пристальное внимание к состоянию здоровья и исключительные меры безопасности благотворно повлияли на общее самочувствие жильцов.

Пансионат Ренамед Львов