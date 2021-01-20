Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине

В Украине до 24 января длится карантин. Но это не должно изменить планы и задумки, считают в Dnipro-M. Чтобы каждый имел возможность получить свои покупки в любом месте и в любое время, компания ввела быструю бесплатную доставку товаров по всей Украине. Мы провели один из самых морозных дней этой зимы с курьером Dnipro-M, чтобы собственными глазами увидеть, как работает изнутри этот удобный и один из самых быстрых в Украине сервис.

На часах — 8:30, на термометре — -17°. Водитель быстро сметает снег с капота и греет авто. Это Василий Рудый, с которым мы сегодня отправимся в путешествие, чтобы доставить инструмент заказчикам.

Первое наше задание — отвезти бочковой перфоратор на мебельное производство. Нас возле ворот встречает Евгений, отдаем ему заказ. "Сейчас оборудуем новые цехи, делаем ремонт, — говорит мастер. — Сегодня утром выбрали на сайте перфоратор, думали, что придет завтра. А тут так быстро — привезли все сегодня и вовремя! У нас уже есть инструменты Dnipro-M — фены и дрель, которые мы покупали в магазине. Но с доставкой, когда ничего не работает, — удобно".

Прощаемся и отправляемся дальше, ведь времени совсем мало. Спрашиваем, как удается успевать за 3 часа, когда город в снегу и пробках. Василий говорит, что все маршруты на день составляет команда логистов, но иногда приходится корректировать маршрут самостоятельно: "Время — это еще не все. Главное — люди. Если могу чем-то помочь или подсказать, не боюсь задержаться немного дольше, а время наверстаю за счет хорошо продуманного пути".

Следующим заказчиком стал Тарас, который работает в автосалоне. "Мои коллеги раньше покупали в Dnipro-M. Механики заказывали пневмоинструмент, отвертки. Но сегодн я выбрал на сайте болгарку с уборкой пыли. Это подарок для отца, я рад, что быстро доставили", — говорит Тарас.

Двигаясь в таком размеренном зимнем вайбе, не успели оглянуться, как наступил вечер. Наш последний заказчик — Артем, которому везем аксессуары для триммера. "Обычно прихожу в магазин, но сейчас карантин. Хотя до дачного сезона еще далеко, на сайте увидел скидки на расходные материалы к своей электрокосе. Все очень удобно, никаких замечаний: заказал в обед, через три часа все привезли", — делится покупатель.

На часах почти 18:00 — время возвращаться. Василий включает колонку и мы под драйвовые хиты олдскульных рокеров едем назад. В конце поездки Василий неожиданно замечает: "Искренность открывает в людях самые лучше стороны. Просто нужно разговаривать с каждым и помогать тем, чем можешь. Мы сегодня пережили чуть ли не самый холодный день этой зимы, но лютый мороз на улице — ничто, когда знаешь, что сделал людям приятно, и тех, у кого улучшилось настроение, стало немного больше".

Dnipro-M — украинский производитель электроинструментов для строительства и ремонта. Закажите товар удобным способом, и через 3 часа или раньше инструменты будут у дома или мастерской. Доставка — бесплатная. Курьеры работают ежедневно с 9:00 до 18:00 по всей территории Украины. Если вызов курьера по каким-либо причинам недоступен в вашем районе, можно бесплатно воспользоваться почтовыми сервисами.

Заказать товары можно на официальном сайте Dnipro-M, по номеру телефона "Горячей линии" — 0 800 200 500 — или по номеру телефона фирменного магазина, который вас интересует (контакты — на сайте в разделе "Магазины").

Все магазины Dnipro-M (а их в Украине более 200) во время локдауна работают каждый день с 8:00 до 20:00 как точки выдачи заказов. Если хотите самостоятельно забрать приобретенный товар, выберите на карте ближайший к вам магазин.