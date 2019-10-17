Банк "Аркада" и Industrial Innovation Group запускают первый в Украине блокчейн данных и измеримую единицу "ОдІн" как основу мобильной платформы "Электронная Украина"

Украина имеет все шансы стать лидером инноваций в IT-сфере. Еще одним шагом, который приблизил наше государство к амбициозной цели, стала презентация первого в Украине блокчейна данных из набора процедур "знай своего клиента" (KYC), которая состоялась 16 октября в Киеве.

Банк "Аркада" и INDUSTRIAL INNOVATION GROUP подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса

Во время мероприятия лидер инвестиционных проектов в Украине банк "Аркада" и мировой лидер, международный системный интегратор в сфере масштабируемых идентификационных решений INDUSTRIAL INNOVATION GROUP подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса с целью запуска первого регионального продукта – платформы для обмена данными KYC ("знай своего клиента"). На основе блокчейна будет разработана глобальная мобильная платформа "Электронная Украина".

По словам акционера и генерального директора INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Тарьяма Матара Тарьяма из ОАЭ, "наша группа компаний детально анализировала работу многих финансовых институтов и мы с большой гордостью объявляем о стратегическом партнерстве и создании финансово-промышленно альянса с банком "Аркада", который за 26 лет уже доказал, что умеет проектировать, а главное - выполнять масштабные инвестиционные проекты в Украине. INDUSTRIAL INNOVATION GROUP принимает решение в рамках этого Альянса увеличить уровень инвестиций в Украине до 2 миллиардов евро. Поскольку платформа блокчейн создаст необходимые условия для инвесторов, которые смогут инвестировать в Украину".

Прежде всего созданная платформа повысит уровень комфорта для клиентов в банковском секторе. Это касается скорости банковских операций, защиты информации и минимизации промежуточных шагов. Инициатива способствует более быстрой и безопасной идентификации клиента и обмену сопутствующей документацией благодаря внедрению таких прогрессивных технологий как блокчейн.

Платформа будет служить базой для создания Единого демографического реестра физических лиц Украины и станет шагом вперед в реализации проекта "Электронная Украина".

Представители программы также акцентировали на объединении возможностей KYC среди банков-участников, государственных структур, финансовых учреждений и других лицензированных участников платформы.

Альянс уже сегодня готов предоставить правительству Украины Стратегическую Концепцию Программы "Электронная Украина", обеспечить выпуск электронных идентификационных карт для граждан и радикально расширить области применения технологии блокчейн. На этой же основе Альянс разрабатывает модели инвестиционных платформ для украинского рынка, в том числе для частного сектора.

Банк "Аркада" и INDUSTRIAL INNOVATION GROUP подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса

Инициатива Альянса полностью отвечает Указу президента Украины №647/2019 "О некоторых мероприятиях по обеспечению предоставления качественных публичных услуг" и предлагает конкретные пути внедрения электронных государственных услуг.

Глава правления банка "Аркада", Доктор экономических наук, профессор Константин Паливода, отметил: "Банк "Аркада" одним из первых в Украине предложил и успешно реализовал программу инвестирования строительства жилья для населения, учитывая долгосрочное (до 30 лет) ипотечное кредитование на основе расчетной единицы "ОдІн". Введение в рыночное обращение "ОдІнов" будет происходить с помощью карт и девайсов, содержащих электронно-цифровую подпись".

Что такое "ОдІн"? Это индексированная условна расчетная единица, которую уполномоченный банк определяет с учетом индекса инфляции, индекса цен производителей промышленной продукции, строительно-монтажных работ и других факторов. Система позволяет минимизировать инвестиционные риски для клиента и обеспечить стабильность финансовых отношений между всеми участниками Альянса.

Банк "Аркада" и INDUSTRIAL INNOVATION GROUP подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса

Как отметил Андрей Первушин, генеральный директор VTI, входящей в состав компании INDUSTRIAL INNOVATION GROUP: "многолетний международный опыт "VTI" в создании государственных реестров, систем электронных идентификационных документов, государственных электронных услуг, позволит Альянсу создать надежную платформу для работы с данными KYC. Мы предлагаем рынку электронные инструменты идентификации, верификации и работы с клиентом, а гражданам – кардинально упростить бюрократические процедуры".

"Компания "Полли-Сервис" владеет полным спектром собственных технологий, ноу-хау, патентов для производства пластиковых карточек любых форматов, видов, всех международных и национальных платежных систем: Visa, Master Card, Union Pay, "Пространство" и других, что подтверждено выпуском 220 миллионов карт и, соответственно, готова в кратчайшие сроки произвести электронные карты мультиприложений "ОдІн", - прокомментировал новацию Игорь Попович, Президент "Полли-Сервис" компании INDUSTRIAL INNOVATION GROUP.

Его мнение поддержала Наталья Кочубей, Глава Совета Директоров компании "Полли-Сервис", отметив, что это единственная компания в мире, которая владеет комплексной системой персонализационного бюро как идентификационных документов, так и карт финансовых приложений.

СПРАВКА О КОМПАНИЯХ • Акционерное Общество АКБ "АРКАДА" (Украина) - признанный эксперт на рынке банковских услуг и инвестиций для граждан Украины.

www.arkada.ua

Банк "АРКАДА" - украинский коммерческий банк, успешно работающий с 1993 года и предоставляющий банковские услуги физическим и юридическим лицам. Зарекомендовал себя как стабильный банк с долгосрочным кредитным рейтингом инвестиционного уровня ua.BBB с прогнозом рейтинга "стабильный" по Национальной рейтинговой шкале. В течение 2011-2018 годов Банк неоднократно становился победителем в номинации "Финансовый партнер строительного рынка" Всеукраинской Премии строительного рынка IBuild Ukraine, которую проводит Конфедерация Строителей Украины. • INDUSTRIAL INNOVATION GROUP LLC (ОАЕ) - мировой лидер в отрасли индустрии защищенной печати, биоматематических систем, глобальных систем, для государственных и корпоративных организаций.

www.industrialinnovationgroup.com

INDUSTRIAL INNOVATION GROUP - единственное в мире научно-промышленное объединение замкнутого цикла со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. В одной производственно-технологической цепочке обеспечивает изготовление электронных идентификационных документов на полимерной и бумажной основе. INDUSTRIAL INNOVATION GROUP владеет собственными 398 объектами интеллектуальной собственности и уникальными технологиями: • в отрасли биометрии,

• выпуска высоко-защищенных документов,

• информационных систем,

• лазеров,

• поликарбоната,

• уникальных деметаллизированных голограмм,

• персонализированных с применением технологии I-Met,

• контактных и бесконтактных чипов,

• решений учета и контроля акцизных марок,

• комплексных решений для предотвращения подделки и фальсификации товаров и документов. • Частное Акционерное Общество "VTI" (Украина) - надежный провайдер, поставщик и эксперт масштабируемых идентификационных решений, биоматематических систем и профессиональных услуг, для правительств и граждан.

www.kpvti.com

Компания "VTI" основана в 1972 году и быстро превратилась в одного из ведущих поставщиков новейших крупномасштабных решений для управления данными и идентификационными системами. Решения VTI варьируются от информационной инфраструктуры средних и коммерческих предприятий до масштабных общегосударственных идентификационных проектов. Экспертиза и опыт компании VTI в течение 47 лет включает разработку правительственных проектов по созданию защитных электронных идентификационных документов и поддержке крупных систем баз данных для национальных проектов. В частности, интегрированных общегосударственных реестров населения со способностью управлять разработкой и развертыванием множества баз данных и инфраструктуры для удостоверения личности, передовых биоматематических информационных системных решений, для мобильной верификации и цифровой подписи. • Компания "Полли-Сервис" (Украина) - флагман индустрии дизайна, производства и персонализации идентификационных документов и платежных карт с 2000 года.

www.polly-service.com

Компания "Полли-Сервис" имеет комбинированную экспертизу в отрасли дизайна, защищенной печати и персонализации банковских карт, удостоверений личности и паспортов. Производственные мощности и персонализационное бюро компании полностью сертифицированы международными платежными системами VISA, MasterСard и UnionPay, национальной платежной системой "Пространство", и отвечают стандартам управления качества ISO 9001 и информационной безопасности ISO 27001, таким образом помогая защищать информационные активы.

"Полли-Сервис" поставляет целый ряд решений, продуктов, оборудования и услуг относительно карточек финансовых приложений для банков, агентств, корпораций, а также для правительств - относительно выпуска паспортов и других идентификационных документов. "Полли-Сервис" является также единственной в мире компанией, которая владеет уникальной возможностью выпускать карты двойного приложения для платежей и идентификации личности.

Производственный комплекс и бюро персонализации "Полли-Сервис" были разработаны и созданы исключительно украинскими специалистами, без задействования услуг иностранных компаний, с использованием украинских