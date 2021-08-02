Азовское побережье – популярный курортный регион

Отдых на Азовском море с каждым годом привлекает все больше туристов. И это не удивительно, ведь на курортах побережья можно не только насладиться купанием в теплом и неглубоком море, но и развлечься от души в многочисленных парках развлечений. После дневного отдыха на пляже и купания в ласковом море можно посетить зоопарки и луна-парки, аквапарки и дельфинарии, ночные клубы и дискотеки.

Азовское море славится своими целебными свойствами

Отдых на Азове: удобство и комфорт

Главный магнит азовского побережья, который с невероятной силой притягивает туристов:

• природный комфортный микроклимат;

• отличные пляжи;

• богатейшая степная природа.

В разгар пляжного сезона на побережье преобладает солнечная и весьма жаркая погода, однако комфортабельные номера и развитая инфраструктура позволяют с легкостью переживать высокие температуры и полноценно отдыхать. С каждым новым сезоном цивилизованный отдых на побережьях Азовского моря все больше напоминает "природный офис", наполненный всеми необходимыми устройствами, позволяющими создать максимальный комфорт для современного человека.

Азовское море известно своей теплотой и комфортными пляжами. Его средняя глубина составляет около 8 метров, а в самых глубоких местах этот показатель достигает 14 метров. Пляжи и дно вдоль береговой линии песчаные, заход в воду плавный, поэтому купание в море безопасно для детей. Благодаря небольшой глубине вода в море прогревается очень быстро, поэтому курортный сезон начинается уже в мае и заканчивается порой только к концу сентября.

Азовское море славится своими целебными свойствами

Азовское побережье – место отдыха и оздоровления

Несмотря на то, что окружающая природа в регионе не особенно радует глаз своим разнообразием, попав сюда, человек, привыкший к городской суете, может полностью расслабиться и насладится тишиной и покоем, особенно если речь идет об отдыхе в отдаленных от центров развлечений местах побережья.

Кроме этого, Азовское море славится своими целебными свойствами. Пребывание на побережье благотворно влияет на организм человека - улучшается работа сердечно-сосудистой системы, укрепляется нервная система, происходит очищение легких и верхних дыхательных путей, кровь насыщается кислородом. Большой популярностью у туристов пользуются песочные и грязевые ванны, которые помогают улучшить работу мышц и опорно-двигательного аппарата. Отпуск на азовском побережье – это не только комфортный отдых, но и оздоровление организма, получение заряда положительных эмоций на год вперед! Информация предоставлена базой отдыха в Кирилловке "Тропиканка", пляжным отелем на берегу Азовского моря.