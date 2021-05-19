Аренда экскаватора в компании ДиПи Транс

Узнайте зачем нужна аренда экскаватора. Какие бывают виды экскаваторов в компании ДиПи Транс. Где взять в аренду на прокат экскаватор.
На стройплощадках, где нужно проводить земельные работы, не справиться без экскаваторов. В компании ДиПи Транс возможна аренда экскаватора в Киеве и другой спецтехники. У нас легко выбрать оборудование согласно бюджету и характеристикам. Мы сотрудничаем как с частными лицами, так и крупными застройщиками.
Разновидности землеройной техники
Ковшовые модели – техника непрерывного действия. Машина ковшом набирает грунт, а после переносит его в другое место и высыпает. Затем цикл повторяется заново. Такая техника позволяет экономить на человеческих и временных ресурсах. Дополнительно аренда экскаватора уменьшает расходы на организацию работы на стройплощадках разного типа. Взять спецтехнику напрокат у нас можно на любой срок, предлагаем выгодные тарифы.
В зависимости от типа работ землеройные машины могут быть:
- • Колесными – хорошая производительность на большой по площади территории.
- • Гусеничными – добираются даже в труднодоступные места по бездорожью.
- • Погрузчиками – машины с 2-мя стрелами, подъемной спереди и экскаваторной сзади.
- • Полноповоротными, где платформа техники вращается в любую сторону, на любое количество оборотов.
- • Мини-сериями, которые помогают выполнять манипуляции разного масштаба.
- • В отличие от других моделей, погрузчики имеют фиксированное фронтальное расположение ковша.
Перечень услуг экскаваторов
Заказчики стараются оформить аренду экскаватора для решения таких задач:
- • Рытья траншей.
- • Перемещения грузов.
- • Разработки котлован.
- • Уборки снега, грунта, мусора, отходов, сыпучих материалов и т.д.
Также оборудование применяют на этапе геопластики для таких услуг, как расчистка территории для строительства.
Какой взять в аренду экскаватор
При выборе техники следует обращать внимание на такие критерии:
- • вес;
- • тип шасси;
- • стоимость аренды экскаватора;
- • ширину гусениц;
- • объем в литрах ковша;
- • производительность оборудования.
Если нужно свободно двигаться по городу, то берите колесный вариант, когда предстоит работа на сложном участке, то гусеничную модель.
В распоряжении компании ДиПи Транс много спецтехники с хорошими характеристиками. У нас можно заказать экскаватор с минимальным потреблением топлива, машиной будет управлять опытный оператор. Дополнительно обеспечим гидромолотами или гидроножницами, возможна почасовая оплата услуги экскаватора. В цену услуги уже входит ТО и хранение оборудования.
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