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пятница, 21 мая 2021 10:18

Аренда экскаватора в компании ДиПи Транс

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Узнайте зачем нужна аренда экскаватора. Какие бывают виды экскаваторов в компании ДиПи Транс. Где взять в аренду на прокат экскаватор.

 

На стройплощадках, где нужно проводить земельные работы, не справиться без экскаваторов. В компании ДиПи Транс возможна аренда экскаватора в Киеве и другой спецтехники. У нас легко выбрать оборудование согласно бюджету и характеристикам. Мы сотрудничаем как с частными лицами, так и крупными застройщиками.

Разновидности землеройной техники

Ковшовые модели – техника непрерывного действия. Машина ковшом набирает грунт, а после переносит его в другое место и высыпает. Затем цикл повторяется заново. Такая техника позволяет экономить на человеческих и временных ресурсах. Дополнительно аренда экскаватора уменьшает расходы на организацию работы на стройплощадках разного типа. Взять спецтехнику напрокат у нас можно на любой срок, предлагаем выгодные тарифы.

В зависимости от типа работ землеройные машины могут быть:

  • • Колесными – хорошая производительность на большой по площади территории.
  • • Гусеничными – добираются даже в труднодоступные места по бездорожью.
  • • Погрузчиками – машины с 2-мя стрелами, подъемной спереди и экскаваторной сзади.
  • • Полноповоротными, где платформа техники вращается в любую сторону, на любое количество оборотов.
  • • Мини-сериями, которые помогают выполнять манипуляции разного масштаба.
  • • В отличие от других моделей, погрузчики имеют фиксированное фронтальное расположение ковша.

Перечень услуг экскаваторов

Заказчики стараются оформить аренду экскаватора для решения таких задач:

  • • Рытья траншей.
  • • Перемещения грузов.
  • • Разработки котлован.
  • • Уборки снега, грунта, мусора, отходов, сыпучих материалов и т.д.

Также оборудование применяют на этапе геопластики для таких услуг, как расчистка территории для строительства.

Какой взять в аренду экскаватор

При выборе техники следует обращать внимание на такие критерии:

  • • вес;
  • • тип шасси;
  • • стоимость аренды экскаватора;
  • • ширину гусениц;
  • • объем в литрах ковша;
  • • производительность оборудования.

Если нужно свободно двигаться по городу, то берите колесный вариант, когда предстоит работа на сложном участке, то гусеничную модель.

В распоряжении компании ДиПи Транс много спецтехники с хорошими характеристиками. У нас можно заказать экскаватор с минимальным потреблением топлива, машиной будет управлять опытный оператор. Дополнительно обеспечим гидромолотами или гидроножницами, возможна почасовая оплата услуги экскаватора. В цену услуги уже входит ТО и хранение оборудования.

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