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среда, 15 сентября 2021 12:00

Apple iPhone 13: характеристики, особенности

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Apple iPhone 13: характеристики, особенности
Apple представил новый iPhone 13, а также версии Mini, Pro и Pro Max

Осень – время очередной презентации от компании Эпл. И в этом году 14 сентября был представлен iPhone 13, а также версии Mini, Pro и Pro Max. Каждая из столь ожидаемых новинок по-своему прекрасна, но именно универсальный вариант, получивший диагональ в размере 6.1 дюйма, ожидаемо станет одним из самых продаваемых и востребованных решений 2021 года.

Apple iPhone 13: характеристики и преимущества

Дизайн хорошо знаком тем, кто уже давно следит за обновлениями "яблочной" техники. Владельцы Айфона 12, судя по сообщениям инсайдеров, и вовсе не почувствуют никакой разницы – изменения веса и толщины настолько минимальны, что узнать о них можно только изучив технические характеристики устройства. А вот некоторые параметры действительно заслуживают пристального рассмотрения:

• A15 Bionic – совершенно новое поколение процессов, которое обещает быть сверхмощным и уникальным по производительности, поэтому Apple iPhone 13 оставит предшественников далеко за спиной.

• Камеры – режим ночной съемки заметно улучшился, поэтому даже при полном отсутствии дополнительного света можно рассчитывать на хорошее качество снимков. Портретный режим теперь удается активировать не только для фото, но и для видеозаписей, что позволяет снимать собственные видеоролики в отличном качестве и с хорошим звуком. Улучшены датчики стабилизации изображения.

• Время автономной работы – емкость аккумулятора iPhone 13 была увеличена, поэтому пользователи могут наслаждаться длительным серфингом в сети, прослушиванием музыки, времяпровождением в социальных сетях или работой в популярных приложениях.

Новинка поддерживает и формат связи 5G, что актуально в текущих условиях активного технологического развития. В целом, это удобный, стильный смартфон, который дает выполнять любые задачи – отклик на действия пользователя поистине минимален.

Где купить Apple iPhone 13?

Как только будет известна дата выхода устройства, стоит оформить предварительный заказ в одной из официальных точек продаж Apple Authorized Reseller. Цена обещает остаться неизменной, но остается лишь дождаться информации о поступлении модели в продажу, чтобы купить iPhone 13 и получать удовольствие от его бесперебойной работы.

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