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понедельник, 10 августа 2020 17:56

Аналитический сервис FoxyCredit вышел на рынок Румынии

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Аналитический сервис FoxyCredit вышел на рынок Румынии

В июле текущего года финансово-аналитический сервис FoxyCredit вышел на рынок Румынии. На сайте уже появились первые обзоры микрофинансовых компаний. За месяц работы подразделения его услугами успели воспользоваться более 200 человек.

Хотя в апреле и мае 2020 года рынок потребительских кредитов Румынии значительно сократился из-за карантина (в марте он составлял 49,5 млрд леев, в мае - только 48,2 млрд), объем выданных займов постепенно возвращается на прежний уровень.

За время "простоя" часть внебанковских организаций ушла с рынка, а часть изменила правила кредитования: например, все больше крупных МФО покидают сектор займов менее 1 тыс. долларов. Соответственно, сейчас клиентам особенно важно получать актуальные обзоры, чтобы выбирать подходящие условия.

После карантина многие заемщики особенно заинтересованы в получении небольших кредитов на повседневные расходы, поэтому в первую очередь сервис обратил внимание на внебанковские организации, выдающие займы на сумму от 100 евро.

Справка о компании

Сервис финансовой аналитики FoxyCredit начал работу в Швеции в 2018 году. Главная задача компании - сбор и анализ стратегической информации о банках и небанковских организациях, предоставляющих услуги потребительского кредитования. Оценив востребованность услуги, компания расширяет зону присутствия и постепенно выходит на новые рынки. Так, сейчас подразделения сервиса открыты в Украине, Норвегии, Дании, Финляндии и Польше. В штат компании входят IT-специалисты и финансовые аналитики.

Официальный сайт компании - FoxyCredit.com. На страницах сервиса пользователь может быстро сравнить основные условия кредитных предложений, в частности, лимиты, возможные сроки договора, ставки, наличие бонусных программ для новых или постоянных клиентов. Также на сайте публикуются скидочные промокоды. Кроме того, доступны развернутые обзоры компаний, которые включают:

• подробное описание условий кредитования;

• требования к трудоустройству и кредитной истории заемщиков, а также к пакету документов;

• процедуру оформления кредита;

• пути погашения долга;

• объективное сопоставление достоинств и недостатков компании.

Посетители сайта могут оставлять отзывы о финансовых компаниях, тем самым помогая составлять специалистам FoxyCredit их рейтинг.

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