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четверг, 13 июня 2019 10:00

АЛЛО: Наушники 1MORE - True Wireless в каждое ухо

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Бренд 1MORE, входящий в состав компании Xiaomi, специализируется на производстве аудиотехники и выпускает высококачественные наушники премиум-класса, по доступной цене. Для их производства используются новейшие технологии, поэтому преимуществом продукции является отличный звук, оригинальный дизайн и приемлемая цена.

По качеству звука, наушники 1MORE позиционируются на уровне с такими компаниями, как Sennheiser, Bose и Audio-Technica.

Хиты продаж в Украине

Наушники 1MORE Stylish TWS (True Wireless Stereo) по цене 1999 грн появились в Украине в сети магазинов Алло в начале этого года и находятся в числе лидеров по продажам в данной категории беспроводных наушников. Помимо доступной цены, 1MORE Stylish могут похвастаться полным отсутствием проводов и достаточно компактным размером, что в свою очередь означает прекрасную эргономику и универсальность в использовании.

Компания Алло объясняет столь высокую популярность наушников следующими факторами:

• Высокое качество звучания;
• Настоящие True Wireless Stereo модели по доступной цене;
• 7,5 часов музыки и разговоров с учетом зарядки кейса;
• Быстрая зарядка за 70 минут;
• Прекрасное соотношение цены\качества

  Наушники 1MORE Stylish TWS
Наушники 1MORE Stylish TWS

Также, представители компании Алло выделили модель 1MORE iBFree Sport, как настоящий хит этого лета! Это удобная и эргономичная модель с хорошей фиксацией, рассчитанная на прослушивание музыки во время занятий спортом. Благодаря жесткой металлической диафрагме в этой модели одинаково качественно звучат и высокие, и низкие частоты. Прочный и легкий корпус защищает внутренние части гарнитуры от пыли, грязи и влаги, поэтому 1MORE iBFree Sport можно использовать даже под дождем. Учитывая промо цену 777 грн, данные наушники являются отличным решениям для занятий спортом.

Путь к успеху

За 4 года работы бренд успел зарекомендовать себя как один из ведущих производителей аудиотехники. Подтверждением этому стали многочисленные награды. Например, первый год продаж в Европе принес компании приз European Hardware Awards в номинации "Лучшие наушники 2019". Также, наушники неоднократно получали высокие оценки и массу рекомендаций от различных профильных СМИ во всем мире.

В компании 1MORE работают не только высококлассные инженеры, специализирующиеся на звуке, а также победители в номинации премии Грэмми, которые вместе общими усилиями работают над улучшением звучания, день за днем оттачивая звук, доводя его до совершенства.

Что касается будущих новинок, то во втором полугодии планируется выход TWS-новинок по отличным ценами, сообщают представители компании Алло.

Справка. Группа компаний Алло — один из лидеров украинского рынка смартфонов, носимых гаджетов, смарт-техники. В 2018 году доля Алло на украинском рынке смартфонов составила 26%. Группа объединяет розничную сеть, которая включает в себя около 350 магазинов в 140 городах страны, интернет-магазин allo.ua, дистрибьюторскую компанию Цифротех.

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Дата
13
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