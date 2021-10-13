Акция от CreditPlus "Як тобі таке, Макс?" — Тесла за кредит онлайн

 
Ексклюзивы
1/5
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Срака новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Срака новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 441
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1593
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 2439
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 135
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1809
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 558
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1413
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1971
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1296
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
6
3
3
3
13
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1359
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 630
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 972
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1080
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 45
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 14 октября 2021 17:10

Акция от CreditPlus "Як тобі таке, Макс?" — Тесла за кредит онлайн

  Комментировать
Акция от CreditPlus &quot;Як тобі таке, Макс?&quot; — Тесла за кредит онлайн
Украинская финансовая компания CreditPlus начала новую акцию

"Як тобі таке, Макс?" — новая акция от украинской финансовой компании CreditPlus. Каждый клиент автоматически становится участником, если выполнит одно из условий: возьмет или продлит кредит онлайн. Главный приз — электрокар самого известного бренда в мире.

Илон изобрел — кататься будете вы! CreditPlus дарит Tesla* в рамках акции для новых и повторных клиентов. Кроме главного приза, участников ждут бонусные подарки, которые компания будет разыгрывать каждый месяц: роботы-пылесосы Xiaomi Mi Robot Vacuum, электрогрили TEFAL OptiGrill +, а также наушники Xiaomi Redmi Airdots.

Чтобы стать участником, необходимо выполнить одно из условий на выбор:

• оформить кредит минимум на 10 дней на любую сумму;
• продлить текущий кредит.

После этого дополнительные действия со стороны клиента не нужны — он автоматически становится участником акции "Як тобі таке, Макс?"

Акция стартовала 21 июля и продлится до 19 декабря 2021. В этот период можно брать неограниченное количество новых кредитов или продлевать срок текущих. Чем больше активность, тем выше шанс на победу. Победители любого из туров, которые уже получили свои призы, могут снова принять участие в акции. Для этого нужно повторно выполнить одно из условий: взять или продлить кредит.

Победители определяются при помощи независимой платформы — рандомайзера random.org. Онлайн-жеребьевка записывается на видео, после чего трансляция с именами победителей публикуется на официальной странице CreditPlus в Facebook. Также представители компании лично связываются с участниками и сообщают о выигрыше. Более подробная информация доступна на сайте CreditPlus.

Акция проводится на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

*Под выигрышем подразумевается призовой фонд в денежном эквиваленте для покупки автомобиля Tesla Model 3.

Услуги предоставляет ООО "АВЕНТУС УКРАИНА" (ЕГРПОУ: 41078230). Свидетельство о регистрации Финансового учреждения серия ФК №870 от 28.02.2017. Лицензия №756 НКФП от 28.03.2017. Лицензия №1860 НКФП от 24.09.2019.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Акция от CreditPlus "Як тобі таке, Макс?" — Тесла за кредит онлайн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Прыжок из космоса: парашютист преодолел скорость звука

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

Самое читаемое
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 9954
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 6219
Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
 1 Просмотров: 4347
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
 Просмотров: 3474
&quot;Только не включай жертву&quot; - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
"Только не включай жертву" - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
5
 Просмотров: 3222
Новости компаний
Площадка Украинской универсальной биржи приглашает к земельным торгам на электронных аукционах
Площадка Украинской универсальной биржи приглашает к земельным торгам на электронных аукционах
Букмекерские приложения для IOS в Украине
Букмекерские приложения для IOS в Украине
Кавер-группа STAR-BAND зажигает танцпол
Кавер-группа STAR-BAND зажигает танцпол
Где найти качественные натуральные средства для красоты
Где найти качественные натуральные средства для красоты
Выбор места для проведения новогоднего корпоратива в Киеве
Выбор места для проведения новогоднего корпоратива в Киеве
Больше всего комментируют
16
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
9
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
6
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
4
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
Голосов: 60
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть