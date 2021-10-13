Акция от CreditPlus "Як тобі таке, Макс?" — Тесла за кредит онлайн

Украинская финансовая компания CreditPlus начала новую акцию

"Як тобі таке, Макс?" — новая акция от украинской финансовой компании CreditPlus. Каждый клиент автоматически становится участником, если выполнит одно из условий: возьмет или продлит кредит онлайн. Главный приз — электрокар самого известного бренда в мире.

Илон изобрел — кататься будете вы! CreditPlus дарит Tesla* в рамках акции для новых и повторных клиентов. Кроме главного приза, участников ждут бонусные подарки, которые компания будет разыгрывать каждый месяц: роботы-пылесосы Xiaomi Mi Robot Vacuum, электрогрили TEFAL OptiGrill +, а также наушники Xiaomi Redmi Airdots.

Чтобы стать участником, необходимо выполнить одно из условий на выбор:

• оформить кредит минимум на 10 дней на любую сумму;

• продлить текущий кредит.

После этого дополнительные действия со стороны клиента не нужны — он автоматически становится участником акции "Як тобі таке, Макс?"

Акция стартовала 21 июля и продлится до 19 декабря 2021. В этот период можно брать неограниченное количество новых кредитов или продлевать срок текущих. Чем больше активность, тем выше шанс на победу. Победители любого из туров, которые уже получили свои призы, могут снова принять участие в акции. Для этого нужно повторно выполнить одно из условий: взять или продлить кредит.

Победители определяются при помощи независимой платформы — рандомайзера random.org. Онлайн-жеребьевка записывается на видео, после чего трансляция с именами победителей публикуется на официальной странице CreditPlus в Facebook. Также представители компании лично связываются с участниками и сообщают о выигрыше. Более подробная информация доступна на сайте CreditPlus.

Акция проводится на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

*Под выигрышем подразумевается призовой фонд в денежном эквиваленте для покупки автомобиля Tesla Model 3.

Услуги предоставляет ООО "АВЕНТУС УКРАИНА" (ЕГРПОУ: 41078230). Свидетельство о регистрации Финансового учреждения серия ФК №870 от 28.02.2017. Лицензия №756 НКФП от 28.03.2017. Лицензия №1860 НКФП от 24.09.2019.