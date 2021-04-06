5 правил как избежать профессионального выгорания при удаленной работе

Как избежать выгорания при первых его проявлениях, если вы постоянно работаете за компьютером?

Что такое выгорание? Это сложное психическое состояние, которое сопровождается апатией. На физическом уровне чувствуется истощение и усталость. Снижаются показатели работоспособности.

Работники IT-сферы могут страдать от выгорания чаще других. Это состояние даже получило название "профессиональная болезнь". Синдром выгорания прослеживается при переходе на дистанционный режим работы, поскольку к таким изменениям сложно адаптироваться. Некоторые работники заявляют, что работают удаленно вопреки собственному желанию, поскольку работа в офисе им кажется более простой и продуктивной.

Как избежать выгорания при первых его проявлениях, если вы постоянно работаете за компьютером?

Эксперты EPAM Anywhere дадут советы как выгореть при удаленной работы.

Как распознать выгорание?

Прежде всего следует помнить, что выгорание это не стресс. Часто путают эти два понятия, хотя они обозначают совершенно разные состояния. Люди могут не учитывать легкое недомогание, считая, что "это пройдет". Однако физическое и психическое состояние - это не одно и то же. Психическое и физическое здоровье взаимосвязаны, но выгорание чаще всего проявляется на эмоциональном уровне. Человек становится раздражительным, опустошенным, чувствует усталость, в то же время может сильно понизиться эмоциональный порог. Может отсутствовать какая-либо мотивация в профессиональном плане.

Состояние выгорания проявляется в нескольких стадиях, каждая из которых имеет отдельные симптомы.

Человек может полностью погрузиться в работу, которая ему действительно нравится. Такой работник будет браться за выполнение всех возможных задач, чтобы самореализоваться. Однако когда состояние эйфории пройдет, даже то, что доставляло удовольствие, надоест. Уже не ощущается восторг от любимого дела, как раньше. Напротив, человек чувствует усталость, которая может превратиться в сложное психосоматическое состояние. Может болеть голова, повышаться давление, или могут появляться и серьезные проблемы со здоровьем.

На этой стадии, человек, как правило, закрывается в себе, становится молчаливым, начинает сомневаться в себе. Ему сложно выполнять свои обязанности по работе как раньше. Если не принять меры, то это состояние может перейти в хронический стресс. Бессилие, апатия, плохое самочувствие могут стать постоянными спутниками. Именно в это время начинается фаза выгорания. Как избежать нежелательных последствий?

Правило 1: Разделяйте личную жизнь и работу

Freelance Node.js Developer из EPAM Anywhere рекомендует придерживаться утренних и вечерних ритуалов, которые помогут расслабиться или взбодриться. Это может быть прогулка, душ, зарядка, чтение книги.

Создайте отдельную электронную почту для работы. Не смешивайте рабочую переписку с личной. Таким образом вы сможете избежать раздражения.

Правило 2: Создайте четкий график

Удаленная работа не всегда имеет график. Может возникнуть впечатление, что работать из дома очень просто, ведь можно расслабиться. На самом деле, если работа часто затягивается до ночи, вы быстро устанете. Вы не обязаны быть на связи круглосуточно. Remote JavaScript Developer рекомендует выделить конкретное время на работу, так, чтобы вы могли отдохнуть.

Правило 3: Не спешите

Не нужно спешить отвечать на все сообщения в мессенджере. Работайте спокойно, не отвлекаясь. Выполняйте задания последовательно. Предоставляйте приоритет важным задачам.

Правило 4: Обязательно отдыхайте

Выходные - отличный способ отдохнуть от напряженного графика. Не игнорируйте график отпусков. Посвятите свое свободное время приятным занятиям. Например, займитесь хобби. Таким образом вы не будете истощаться и установите баланс между работой и отдыхом.

Правило 5: Заботьтесь о психическом здоровье

Если вы заметили, что часто меняется настроение, сложно контролировать эмоции, следует обратить внимание на психическое здоровье. Попробуйте отвлечься на другой вид деятельности и поговорите со своими коллегами. При необходимости обратитесь к психологу.

Выгорание не появляется просто так. Есть определенные сигналы, с помощью которых можно распознать изменения в психическом и физическом состоянии. Берегите себя и будьте внимательны к своему здоровью.