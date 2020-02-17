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Россия хочет поделить Авдеевку: что известно о разведении сил на Донбассе

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На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске согласовали разведение сил у контрольного пункта въезда и выезда "Гнутово" в Донецкой области.

Украина предлагает развести войска еще в двух районах - около железнодорожного моста в районе Станицы Луганской и села Новоселовка Вторая на Луганщине. Гибридные силы РФ предлагают еще 5 мест для разведения. Но все их предложения - это разделение населенных пунктов неподалеку от линии фронта.

Автор: Штаб ООС
 

Что предлагает Украина

Железнодорожный мост в Станице Луганской

Путепровод через реку Северский Донец. Движение по нему закрыто с начала войны. На подходах к нему пути уничтожены, по обе стороны действуют блокпосты.

В 2016 году пророссийские террористы обстреляли переправу из гранатометов, сообщал тогдашний губернатор Геннадий Москаль.

Новоселовка Вторая

В маленьком селе в Волновахском районе Донецкой области живут 439 человек. 4 июня оккупанты подбили противотанковой управляемой ракетой автомобиль ГАЗ-66, перевозивший продукты. Погибли двое бойцов 17-й отдельной танковой Криворожской бригады - Эдуард Лазарев и Александр Лин, еще один военный получил ранение.

Пропускной пункт ''Гнутово''

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда на юге Донецкой области. Ежедневно через него проходят до двух тысяч человек. Расположен в 22 километрах от Мариуполя. Является частью действующего гуманитарного дорожного коридора Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь.

Пункт пропуска постоянно попадает под обстрел боевиков. В апреле 2019-го здесь провели ремонт - заменили дорожное покрытие, обустроили укрытие для гражданского населения и работников контрольных служб.

Автор: Штаб ООС
 

Что предлагают гибридные силы РФ

Российская Федерация и ОРДЛО предлагают для разведения район Авдеевки, Широкино Донецкой области и села Веселогоровка, Розсадки и город Счастье Луганской области.

Райцентр Счастье географически открывает прямую дорогу из оккупированной ныне части Луганщины на север области, подконтрольный Украине.

Рассадки и Веселогоровка - места крупных сражений в 2014-м и 2015 году между украинскими войсками и боевиками.

Авдеевская промзона фактически заходит на территорию оккупированного Донецка. Город находится под постоянной угрозой атаки боевиков. За время войны уже погибли 46 жителей, более 450 ранены.

Преимущества для Украины

Украина может возобновить пассажирское и грузовое сообщение с оккупированной Луганщиной.

"С вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов ', - говорит Богдан Бондарь из Штаба Операции объединенных сил.

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Новоселовка Вторая выйдет из прямой видимости вооруженных сил РФ. Сегодня линия столкновения проходит по окраине населенного пункта. В случае отвода фронт отойдет на 2 км, что позволит местным жителям не попадать под обстрелы.

Разведение на контрольно-пропускном пункте ''Гнутово" обезопасит людей, пересекающих КПВВ. Также пункт пропуска продолжат ремонтировать.

Автор: Штаб ООС
 

Преимущества для боевиков

В случае разведения у населенных пунктов - целые деревни и города попадут в так называемую серую зону. Жители фактически станут заложниками террористов - их в любой момент смогут взять в плен. Кроме этого, такие населенные пункты могут превратиться в перевалочные пункты для контрабанды.

''Россияне пытаются сделать развод у населенных пунктов. Они хотят поместить в 'серую зону' конкретные населенные пункты, - говорит Алексей Ижак, руководитель отдела национального Института стратегических исследований в комментарии Радио Свобода. - И вполне возможно, мы хотим развести силы, условно говоря, в чистом поле, так, чтобы те пункты, которые находятся на контролируемой территории, не попали в серую зону''.

Нормандские переговоры

Если стороны согласуют зоны разведения и смогут провести его - Украина и РФ вновь проведут переговоры в "нормандском формате".

Предыдущие разведения

В 2019 году на Донбассе развели войска на трех участках фронта.

26 июня украинские Вооруженные силы оставили позиции в городе Станица Луганская Луганской области, 29 октября отошли из Золотого Луганской области, 9 ноября - из поселка Петровское Волновахского района Донецкой области.

ВСУ и боевики отошли на 1 км от позиций. После этого произведен поиск и уничтожение мин, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

Нейтральную зону охраняет украинская полиция. Туда имеет право заезжать мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На всех участках разведения ОБСЕ фиксирует присутствие боевиков. Патрулируют территорию с повязками Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Он был создан в 2014 году совместно Россией и Украиной.

Автор: Руслан ГРИШКО
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