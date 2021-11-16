Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы

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Gazeta.ua подготовила обзор прессы – что писали 10-16 ноября в мировых средствах массовой информации об Украине и событиях вокруг нее.

"Наращивание войск свидетельствует, что Путин рассматривает Украину как незавершенное дело", The Financial Times, Великобритания

Прошлой весной Путин приказал отвести десятки тысяч солдат, стащивших к украинской границе со всей России. Тогда американские чиновники думали, что помогли предотвратить большую геополитическую вспышку. Однако в последние недели стало ясно: большая часть российских сил оставалась у границы и Россия возобновила наращивание войск.

Разведка США предполагает "высокую вероятность", что Россия может планировать новую военную агрессию. Предупреждение Вашингтона повысило готовность Киева к самому высокому уровню с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

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Риск военного вторжения в сердце Европы подчеркивает провал дипломатических франко-германских усилий в рамках так называемого нормандского формата, где ищут мирного разрешения конфликта 7,5 лет. Погибли более 14 тыс. человек, несмотря на подписанное в 2015 году в Минске мирное соглашение между Путиным и тогдашними лидерами Украины, Франции и Германии. Россия отрицает причастность к войне, но дает сепаратистам войска, оборудование и материально-техническую поддержку, возглавляет их силы.

"В последние полгода стало ясно, что переговоров по старым моделям поиска мира больше не будет. Если эти форматы исчезнут, возникнет правовой вакуум на фоне серьезного неразрешенного конфликта, который несет в себе высокий риск возобновления прямых столкновений", – сказал российский внешнеполитический аналитик и советник Кремля Федор Лукьянов.

Украина заявляет, что Россия концентрирует до 114 тыс. военных на севере, востоке и юге от Донбасса.

Джо Байден сказал Путину отступить от украинских границ в апреле

Возобновление напряжения грозит свести на нет контакты между США и Россией, которые начались, когда президент Джо Байден сказал Путину отступить от украинских границ в апреле. Кульминацией тогда стала встреча двух лидеров в Женеве в июне. С тех пор США и Россия ведут переговоры за закрытыми дверями. Достигли прогресса по ряду вопросов, включая контроль над ядерными вооружениями, ядерные амбиции Ирана и кибербезопасность. Напряженность через Украину грозит свести на нет эти успехи.

В минувшие выходные Путин заявил, что Москва обеспокоена необъявленными учениями НАТО в Черном море. Назвал их "серьезной проблемой" для России. Москва также обеспокоена тем, что украинские военные могут планировать вернуть Донбасс силой. Когда-то в основном добровольческие и разношерстные украинские отряды смогли отразить значительно преобладающий контингент России. Сейчас они добились существенного технологического прогресса благодаря поддержке Запада.

В частности, Путин протестует против приобретения Украиной беспилотников Bayraktar у Турции, которые помогли нанести поражение на поле боя российским союзникам в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Москва пожаловалась на уголовные обвинения, выдвинутые против пророссийского политика Виктора Медведчука.

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"Одержимость Путина Украиной указывает, что для него это важное незавершенное дело. Он отмечает, что Украина все больше похожа на парк авианосцев НАТО в непосредственной близости от России. Он также понимает, что Запад продолжает вкладывать деньги и ресурсы в модернизацию украинской армии, разведки, кибернетического и политического потенциала и не намерен останавливать эти усилия", - говорит вице-президент Фонда Карнеги, бывший директор дел России в Совете национальной безопасности США Эндрю Вайс.

В июле Путин написал статью на 5000 слов об "историческом единстве" двух стран, в которой подверг сомнению украинские границы, и сказал, что Москва никогда не позволит Украине стать "антироссийской".

Путин не считает Украину страной

"Путин не считает Украину страной, но находящейся под внешним управлением иностранных сил территорией. Он убежден, что россиянам следует говорить с американцами, чтобы те признали Украину зоной влияния РФ", – говорит основательница политической консалтинговой компании R. Politik Татьяна Станова.

Пока Украина остается более высоким приоритетом для Кремля, чем для Белого дома, Россия готова к эскалации больше, чем США могут сделать в ответ.

"Украина хочет стать мировой криптовалютной столицей", The New York Times, США

37-летний Майкл Чобанян получил образование в британской частной школе. Он свободно говорит по-английски и знает украинские обычаи. Он основатель фирмы Kuna – одной из первых криптовалютных бирж в Восточной Европе. Для него Украина – прекрасное место для бизнеса, потому что он ориентируется в изобилующей коррупцией системе. Главный плюс, объясняет он в своем кабинете с видом на Днепр, – это свобода, которой в развитых странах не видели сотни лет.

Автор: The New York Times Майкл Чобанян, основатель Kuna Exchange, биржи биткойнов в своем киевском офисе

"В этой стране можете убить человека и не попадете в тюрьму, если у вас достаточно денег и связей. Если их не хватает, это обойдется дороже", - говорит он, попивая чай на кожаном диване.

В начале сентября украинский парламент принял закон, легализующий и регулирующий работу с биткойнами. Это стало первым шагом в амбициозной кампании по популяризации торговли криптовалютой в Украине и ребрендинге самой страны.

Украина должна стать пунктом назначения для предпринимателей, которые ищут низкие налоги, минимум документов и множество квалифицированных инженеров

"Хотим стать ведущей страной мира для криптографических компаний. Это новая экономика и будущее. Украина должна стать конечным пунктом назначения для предпринимателей, которые ищут низкие налоги, минимум документов и множество квалифицированных инженеров. Ради этого во время летнего тура по Кремниевой долине президент Зеленский встретился с гендиректором Apple Тимом Куком, а также студентами Стэнфордского университета", - говорит заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Автор: The New York Times «Наша идея - стать одной из ведущих юрисдикций в мире для криптографических компаний», - сказал Александр Борняков, заместитель министра Министерства цифровой трансформации

Многие экономисты и политики относятся к криптовалюте с подозрением, осуждая ее как валюту для отмывания денег, террористов, мафиози и мошенников. Однако по мере ее распространения правительства пришли к выводу, что выгоднее взять рынок под контроль, чем с ним бороться.

Для специалистов в Польше предлагают налоговые льготы и финансовую поддержку. Литва, Эстония, Мальта, Мексика, Таиланд, Вьетнам тоже участвуют в гонках.

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Для Украины дело не только в новых рабочих местах и в дополнительных налоговых поступлениях. Поле десятилетий финансовых скандалов и раздоров олигархов, страна является второй по бедности в Европе. Однако она усердно взялась за доминирующую в мире цифровую финансовую сферу – выдает онлайн-документы и услуги, включая паспорта и сертификаты против Covid-19. Киев стремится к перезагрузке истории о хаосе, которая преследует страну с момента обретения независимости от России в 1991 году.

Проблема, что многие технологические предприниматели говорят, что им нравится та система, которая есть, и особенно ее недостатки. Это приводит к феномену. Страна дает свет и легитимность действовать тем, кто часто выбирает темные финансовые сделки и разрешение дел вне закона.

Здесь идеальный баланс между абсолютной анархией и возможностями

"В этой стране нет правил. Ну, есть, но их можно спокойно обходить. Это идеальный баланс между абсолютной анархией и возможностями", – говорит Чобанян.

Украинцы являются одними из самых ярых пользователей криптовалют в мире, занимая четвертое место в "Глобальном индексе восприятия криптовалют", составленном компанией Chainalysis.

Дело не столько в крипто-лихорадке, сколько в отсутствии лучших вариантов. Банки в Украине настолько плохи, что отправка или получение даже небольших сумм денег из другой страны требует серьезной бумажной волокиты. Так же плохо, что инфляция есть ценность гривны. В стране мал фондовый рынок, а зарубежные ценные бумаги практически недоступны. Тем, кто хочет приумножить сбережения, остается недвижимость и криптовалюта. Последняя чрезвычайно изменчива. Bitcoin потерял половину стоимости с апреля по июль этого года, а затем пошел вверх и установил рекорд в октябре.

Автор: The New York Times Центральный деловой район Киева. Украина прилагает согласованные усилия для набора специалистов по криптовалюте из-за рубежа

Ресторан 11 Mirrors Rooftop в Киеве выглядит как бы его перенесли из Лас-Вегаса. Принадлежит брату мэра, боксеру Владимиру Кличко. В нем вечером за круглым столиком сидят двое. Хартей Сони вырос в Принстоне, США. Он соучредитель крипто-аудиторской фирмы Zokyo, оценивающей безопасность токенов и смарт-контрактов. Токен – единица учета, не являющаяся криптовалютой, и выполняющая функцию "заменителя ценных бумаг" в цифровом мире. Шади Патерсон – британец, управляет компанией, набирающей работников для криптографических компаний. Оба живут в украинской столице.

"Имеем возможности в сто раз увеличить ваши средства за посредством криптовалюты. На пике популярности рынок услуг через интернет рос на 63% в год. Рынок криптовалюты с момента создания вырос на 137%", - говорит Сони.

Описывают страну как утопию. Все от еды до такси стоит не более четверти цены в Нью-Йорке

Как и многие иностранные криптопредприниматели в Украине, эти двое описывают страну как своего рода утопию. Все от еды до такси стоит не более четверти цены в Нью-Йорке на Манхэттене. На рейв-вечеринках можно достать кетамин и другие синтетические наркотики. К тому же много доступных и красивых девушек.

"Они соревнуются, чтобы произвести на вас впечатление. Десятки раз здесь вместо того, чтобы я соблазнял женщину, она соблазняла меня. И это женщины не моей лиги, а высшей", – говорит Сони.

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Двое мужчин неохотно хвалят Украину. Они опасаются, если секрет ее обаяния станет известен, сюда приедет больше людей, что сведет на нет преимущества для иностранцев.

Они также не разделяют радости от нового закона о криптовалютах. Понимают преимущества легитимизации бизнеса. Но им нравится управлять компаниями, которые не заботятся о соблюдении правил и не платят налоги.

"Мигранты и газ – Россия давит на Польшу и Украину", Forbes, США

США планируют поддерживать энергетическую безопасность Украины на фоне почти завершенного "Северного потока-2". Проект за $11 млрд завершили в сентябре. Сейчас он ожидает сертификации германских регуляторов.

Однако растет беспокойство из-за резкого роста цен на энергоносители в Европе. Мобилизацию российских войск вдоль границ с Украиной и мигрантский кризис в Беларуси. К этому добавились угрозы самопровозглашенного президента Лукашенко сократить поставки газа в Европу.

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В марте госсекретарь Энтони Блинкин публично выступил против завершения строительства газопровода, но его заставили изменить позицию. Президент Джо Байден отменил жесткие санкции в отношении строителей, которые ввел предшественник Дональд Трамп. Байден счел отказ от санкций предпосылкой возобновления отношений США с Германией и канцлером Ангелой Меркель. Она – самый громкий защитник газопровода.

Автор: Getty Imeges Спутниковый снимок показывает российские танки, бронетранспортеры и вспомогательную технику на фоне больших наземных войск на Ельне, Смоленская область России

Поддержка суверенитета Украины со стороны США возобновилась, поскольку Россия стянула огромный военный персонал и технику к своей западной границе. В апреле развернула крупнейшую за последнее время армию у границ с Украиной – более 100 тыс. солдат для учений. Эти войска должны были отвести через 21 день спустя. Но до сих пор не отвели.

Через полгода Россия снова подняла тревогу, начав подозрительные военные маневры вдоль границы. На минувшей неделе министерство обороны Украины сообщило, что около 90 тыс. российских военных размещены в непосредственной близости от подконтрольных России районов Донбасса. Маневры войск, возможно, являются ответом Кремля на использование Украиной беспилотников турецкого производства против сепаратистов.

Чиновники США не исключают вторжения России в Украину. Вашингтон предупредил Москву о последствиях

Мобилизация российских сил должна запугать украинские власти, чтобы отказалась от открытого применения силы. Эти маневры серьезно беспокоят чиновников в США, не исключающих вторжение России в Украину. Вашингтон предупредил Москву о возможных последствиях из-за усиления угроз украинской безопасности.

Исторически массовые маневры войск служили предвестниками вторжения. Нацистская Германия собрала миллионы солдат весной-летом 1941 года, прежде чем приступить к операции "Барбаросса" против СССР. В 1950 году северокорейский коммунистический диктатор Ким Ир Сен собрал 75 тыс. солдат вдоль 38-й параллели, прежде чем напасть на Южную Корею. В 1973 году египетские и сирийские войска объединили полевые армии в учениях перед нападением на Израиль. Будет ли Россия проводить открытые военные действия после мобилизации, неясно. Но шансы на вторжение значительно выросли из-за снижения региональной силы сдерживания США. Америка приняла "Северный поток-2". Это ставить Европу в зависимость от российского газа.

Лукашенко берет пример с Эрдогана

Россияне используют газ, чтобы ослабить украинскую экономику и ухудшить ее отношения с ЕС. Следы ведут к Кремлю и в другом кризисе – с потоком мигрантов из Беларуси. Лукашенко надеется снять европейские санкции, наложенные на него после того, как сфальсифицировал выборы 2020 года и начал жестокие репрессии. Следует примеру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который получил от ЕС $3 млрд в обмен на прекращение наплыва сирийских мигрантов в Европу.

Россия отправляет десантные дивизии для учений с белорусами у польской границы. Это еще одна угроза Украине.

Прислушается ли Москва к предупреждениям Вашингтона, неизвестно. Чтобы умерить россиян, США и европейские союзники должны тесно сотрудничать в дипломатической, военной и энергетической сферах. Следует надеяться, что еще не поздно.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua также писала о стягиваниюроссийских войск к украинским границам, визите главы ЦРУ Билла Бернса в Москву и закрытии англоязычной газеты Kyiv Post.