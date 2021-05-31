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вторник, 01 июня 2021 09:01

Обновленные пенсии и цифровые больничные: что изменится для украинцев в июне

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В июне в Украине заработают несколько нововведений в различных сферах жизни. Например, пересчитают пенсию, введут электронные больничные и ограничения для водителей грузовиков.

Gazeta.ua предлагает детально ознакомиться со всеми изменениями первого месяца лета.

Пересчитают пенсии

С 1 июня в Украине пересчитают выплаты пенсионерам. Раньше это делали в апреле.

Автор: pixabay.com
  Пенсионерам пересчитают выплаты
Пенсионерам пересчитают выплаты

"Задержка связана с изменениями в налоговом кодексе и в законе о сборе и учете единого взноса на общеобязательное пенсионное страхование. Сейчас эту отчетность подают ежеквартально. Ранее обновляли ежемесячно. В июне люди получат доплаты за апрель и май. Обращаться никуда не надо. Пересчет пройдет автоматически", - сказала Лариса Дзядевич из главного управления Пенсионного фонда в Киеве.

Размер доплаты будет зависеть от нынешних доходов и продолжительности пенсионного страхового стажа. При 35 годах стажа и средней зарплате к пенсии добавят около 200 грн. Если официальный доход выше в три раза, прибавка достигнет почти 600 грн.

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Пенсии пересчитают более 2 млн человек. При этом те, кому пенсию назначили или перечислили до 1 апреля 2019 года, большие выплаты не получат.

"Людям уже пора переставать надеяться на пенсию. Лучший способ - копить самому. Государство ненадежное в этом плане. Налогов собирает меньше, чем может, потому что в украинцев много теневого заработка. А количество пенсионеров постоянно растет. Очень скоро просто не будет средств для выплаты" , - сказал экономист Александр Охрименко.

Восстановят международные железнодорожные перевозки

С июня Укрзализныця возобновит международные пассажирские перевозки. Их приостановили 17 марта 2020-го из-за пандемии Covid-19.

"Сейчас в Украине и соседних странах ситуации с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Укрзализныця готова восстанавливать международные маршруты и готовит несколько проектов по этому поводу. В частности, уже согласовали курсирование беспересадочных вагонов Киев - Вена (Австрия) и Чоп - Захонь (Венгрия). На международных маршрутах будут больше контролировать за соблюдением противоэпидемиологических мер. А пассажиров просим перед поездкой подробно уточнить у посольств об ограничении в странах, в которые едут", - пояснил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

Также с июня перевозчик запускает новые внутренние маршруты к морю. Поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать с 15 июня. Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня.

Электроэнергия будет дороже

В июне завершится действие постановления Кабинета министров о заниженном тарифе на электроэнергию для бытовых пользователей. Его стоимость может увеличиться с 1,68 грн за кВт/ч до 3 грн.

Автор: pixabay.com
  Электроэнергия будет дороже
Электроэнергия будет дороже

"Большие шансы, что Кабмин снова продолжит действие постановления. Но это будет ошибкой. Должны постепенно подходить к рыночной цене. Потому что компании, предоставляющие электроэнергию, тоже должны покрывать затраты на ее производство, при этом зарабатывать и обновлять свои сети. С нынешних 1,68 гривен 1,65 идет на транспортировку. То есть за саму электроэнергию население платит только 3 копейки. Чтобы покрывать все затраты тариф должен составлять минимум 3 гривны за киловатт. В этом году такого не будет. Правительство не может резко увеличить тарифы. Поднимут максимум до 2, 5 гривен. Последующие годы может вырасти до 4 гривен", - рассказал эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Заработают электорнные больничные

С 1 июня в Украине заработают электронные больничные. Однако в полном объеме их использование возможно лишь с 1 сентября.

Сначала документы будут действовать вместе с бумажными аналогами. Будут доступны пациентам, которые есть в электронной системе здравоохранения.

"Запуск электронной больничных позволит экономить время врачей и пациентов. Листок нетрудоспособности будет имет фиксированный срок. Человек может не идти в больницу, чтобы закрыть его, а выйти сразу на работу. Если пациент не выздоровел, то должен обратиться к врачу и продлить пребывание на больничном. Кроме того, благодаря этой системе соответствующие органы смогут отслеживать, есть ли больничные настоящими. Это поможет бороться с мошенниками, которые продают документ", - пояснили в пресс-служба Министерства здравоохранения.

Электронный больничный планировали ввести с 1 апреля 2020 года, однако этого не произошло из-за технических проблем.

Также в июне возобновят выплату больничных в случае болезни или травмы. Через пробел в законодательстве с декабря 2020-го застрахованные лица не могли получить пособия по временной нетрудоспособности, не связанной с несчастным случаем на производстве.

Заработают летние ограничения для водителей

С 1 июня в Украине будут действовать ежегодные ограничения движения грузовиков в дневное время, когда температура больше +28°С. Это делают, чтобы сохранить дороги общего пользования.

Автор: pixabay.com
  Водители грузовиков будут придерживаться летних ограничений
Водители грузовиков будут придерживаться летних ограничений

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Запрет касается транспорта, фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Исключением является авто, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных, птицу или если перевозки связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки, в полосах отвода автомобильних дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Первый летний месяц подарит дополнительные выходные дни. В июне 2021 года в Украине отмечаются два праздника - 20 числа празднуется Троица, а 28-го - День Конституции Украины.

Празднование Троицы выпадает на воскресенье, 20 июня, в связи с чем понедельник, 21 июня также будет нерабочим. Поэтому на Троицу украинцы будут отдыхать три дня подряд: 19, 20 и 21 июня.

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Дата
01
июня

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