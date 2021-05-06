Июнь подарит дополнительные выходные: сколько дней будем отдыхать

Первый летний месяц подарит дополнительные выходные дни.

В июне 2021 года в Украине отмечаются два праздника - 20 числа празднуется Троица, а 28-го - День Конституции Украины.

Празднование Троицы выпадает на воскресенье, 20 июня, в связи с чем понедельник, 21 июня также будет нерабочим. Поэтому на Троицу украинцы будут отдыхать три дня подряд: 19, 20 и 21 июня.

Автор: kalendari.co.ua Июнь 2021 подарит дополнительные выходные дни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня не ссорятся, встречают гостей и дают милостыню - традиции и запреты на Троицу

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. В 2021 году он выпадает на понедельник, который, в честь государственного праздника по всей стране будет официальным выходным. В этом случае украинцы также будут отдыхать три дня подряд - 26, 27 и 28 июня.

Всего в июне 2021 года будет 10 официальных выходных. Рабочих, соответственно, - 20.

Лето в этом году будет теплым, а дефицит осадков возможен только на востоке Украины. Однако при высокой температуре существует угроза повышенной пожарной опасности, по прогнозу климатолога Веры Балабух.