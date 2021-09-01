Легализация незаконного и отказ от услуги Укрпочты: чего ждать украинцам в сентябре

На начало осени в Украине запланированы несколько важных изменений в различных сферах жизни. Например, появится возможность легализовать незаконное имущество и деньги, будут активнее выдавать е-больничные, определят конечный тариф на электроэнергию.

Больше об изменениях сентября можно узнать в материале Gazeta.ua.

Можно подавать добровольную декларацию

С 1 сентября 2021 года украинцы должны подать добровольную декларацию своих активов, из которых не платили налоги. Так легализируют прибыль и имущество, заплатив за них сбор. На все имеют ровно год.

Автор: decentralization.gov.ua Украинцев просят подать добровольную декларацию

Задекларировать нужно земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства, предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, камни, ювелирные изделия.

В декларации также нужно указать валютные ценности. В частности, банковские металлы, национальную и иностранную валюту. А также депозит, средства, одолженные третьим лицам.

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Не нужно декларировать квартиры площадью менее 120 кв/м, жилые дома меньше 240 кв/м, нежилые здания некоммерческого назначения до 60 кв/м, одно транспортное средство, которое используют не с коммерческими намерениями.

Также государству можно не сообщать о сбережениях меньше 400 тыс. грн и свою прибыль от официальной зарплаты.

"Добровольное декларирование является хорошей возможностью легализовать имущество и деньги, что незаконно нажили за 30 лет. Но не понятно, что делать простым людям, которые приватизировали квартиру, которую получили еще при СССР, или очень экономили, чтобы построить дом. Закон неоднозначный и будет еще немало поправок в процессе действия, чтобы минимизировать социальные риски. Вопрос и в том, захотят ли люди полностью открыть свое имущество и активы, особенно те, что за рубежом. По закону, все, что скрыли, им не принадлежит. Государство имеет полное право это конфисковать. Если такого через год не будет, то проект просто не имел смысла", - пояснил экономист Андрей Новак.

Начался новый учебный год

С 1 сентября в Украине начался новый учебный год. 14,9 тыс. школ примут 4,2 млн детей, 408 тыс. из них - первоклассники.

Автор: pixabay.com Начался новый учебный год

Обучение будет проходить в обычном режиме. Но особое внимание уделят национально-патриотическому воспитанию, профилактике буллинга и правонарушений. Кроме этого, педагогам рекомендуют проводить профилактику употребления наркотических и психотропных веществ, рассказывать о недопустимости домашнего насилия и торговли людьми.

В этом году ученики впервые будут питаться в столовых по новому меню. Состоит из 160 различных блюд. Детям не будут давать колбасу, сосиски или консервы, уменьшат количество хлеба, сахара и соли. Зато позволили специи, увеличили количество фруктов, мяса и молочных продуктов.

Позволят выбрать способ выплаты пенсии

С 1 сентября можно отказаться от доставки пенсий Укрпочтой. Есть возможность самостоятельно выбрать для себя один из 44 банков, которым разрешено обслуживать пенсионеров, и получать выплату на карту. Для этого получатель должен написать соответствующее заявление.

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Уже с 2023 кода Укрпочта прекратит доставлять пенсию по месту жительства. Обязанность передадут другой организация, которая пройдет конкурсный отбор.

Большинство больниц будут выдавать только е-больничные

С 1 сентября в большинстве медицинских учреждений Украины заработают обязательные электронные справки о нетрудоспособности. Отсрочить на месяц запуск е-больничных разрешено тем больницам, где нет надлежащего доступа к необходимым цифровым коммуникациям.

"Сейчас более чем две тысячи заведений могут формировать электронные больничные, но есть отдельные ведомственные больницы, которым нужно еще время. Таких около тысячи, расположенные в глубинках и не освоили цифровую систему выдачи электронных больничных. Для них продолжат переходный период до 1 октября. Пока будут выдавать бумажные справки", - сказал прессекретар Минздрава Роман Борщ.

Автор: pixabay.com Больничные будут выдавать в электронном формате

Если медицинская информационная система, используемая больницей, успешно прошла тестирование функционала электронных больничных, то там должны выдавать только такие. Бумажные больше не разрешено.

"Электронные больничные - это простая вещь, которая одним разом лишает хлопот всех. Мы готовим только медицинское заключение, что пациент болен и не может работать определенный период. Ставим е-подпись и направляем в реестр Пенсионного фонда. Информацию о работе заполняют уже там. Все происходит быстро и нам не надо выспрашивать, кто где работает и ждать пока пациент где-то вычитает, как правильно называется его организация. А пациенту тоже не надо ждать пока напишем справку. Сообщение об открытом больничном придет ему на телефон", - говорит семейный врач Виктория Шпак.

Оповещения об открытии и закрытии электронной больничного будет сразу поступать и работодателю в кабинете страхователя на сайте Пенсионного фонда. Диагноз пациента не разглашают. Доступно только предписание от врача о периоде лечения. После завершения больничного его статус изменится на "Готов к уплате". С этого момента работник может требовать у работодателя материальное обеспечение. Его должны выплатить в течение 10 дней.

Определят тарифы на электроэнергию

До конца сентября правительство утвердит план установления справедливой стоимости электроэнергии для бытовых потребителей. От его результатов определят, смогут ли украинцы платить меньше за электричество. До того тариф остается на уровне 1,68 грн за кВт/ч

После утверждения плана те, кто потребляют менее 250 кВт/ч в месяц, будут платить 1,44 грн за кВт/ч., кто более 250 - 1,68 грн.

"В среднем украинская семья потребляет 168 кВт/ч. в месяц. Поэтому большинство почувствуют удешевления тарифа", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению дало украинцам советы, как сэкономить и платить за коммуналку меньше. Эксперты советуют выключать свет, если в комнате никого нет. Перейти на использование энергоэффективных лампочек. Предпочтение стоит отдать светодиодным (LED), энергосберегающим, которые не содержат вредных веществ. Установить датчики движения. Для экономии электроэнергии следует использовать бытовые приборы с маркировкой "А" или "А +". Холодильник такого класса будет потреблять на 30-50% меньше электроэнергии, чем такое же устройство класса "В". Не оставлять подключенными к сети приборы, которыми не пользуетесь.