Украинцам рассказали, как сэкономить на электроэнергии

С 1 октября стоимость электроэнергии составит 1,44 грн/кВт-час. Такая цена будет для тех, кто потребляет до 250 кВт в месяц.

Кто будет потреблять больше, заплатит 1,68 грн/кВт-час.

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению дало украинцам советы, как сэкономить и платить за коммуналку меньше.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Люди, которые за месяц потреблять более 250 кВт, будут платить 1,68 грн/кВт-час

Эксперты советуют выключать свет, если в комнате никого нет.

Перейти на использование энергоэффективных лампочек. Предпочтение стоит отдать светодиодным (LED), энергосберегающим, которые не содержат вредных веществ.

Установить датчики движения. В частных домах их следует устанавливать у дверей и во дворе, а в многоквартирных домах - в подъездах, коридорах и на лестнице.

Для экономии электроэнергии следует использовать бытовые приборы с маркировкой "А" или "А +". Холодильник такого класса будет потреблять на 30-50% меньше электроэнергии, чем такое же устройство класса "В".

Установка автоматических выключателей и выключение штекеров приборов из розетки может сэкономить деньги. Не стоит оставлять ПК или ноутбук в режиме ожидания на всю ночь. Это касается и другой техники, которая не используется в течение суток.

Советуют не оставлять мобильные телефоны и другие приборы, которые работают от аккумулятора, подключенными к зарядным устройствам, когда они полностью заряжены.

Лед и снег в холодильнике и морозильнике могут быть сигналами того, что устройство нуждается в очищении и размораживания. Грязные и забитые льдом холодильные камеры потребляют значительно больше электроэнергии. Также стоит следить за тем, чтобы дверца была плотно закрытой.

Нельзя ставить теплую или горячую пищу в холодильник. Так устройство потребляет больше энергии и может быстро испортиться. В холодильнике следует устанавливать температуру от 0°C до +5°C.

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Холодильник следует устанавливать подальше от плиты, нагревателя, колонки или бойлера, батареи и прямых солнечных лучей. Наряду с устройствами, которые производят тепло, охлаждающая техника будет потреблять слишком много электроэнергии.

Также эксперты советуют использовать микроволновые печи и индукционные плиты. Такие устройства быстро работают и экономно потребляют электроэнергию.

В Украине снова разрешили отключать население от коммунальных услуг за долги. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения присоединения к электрическим сетям" 19 августа подписал президент Владимир Зеленский. Изменения в законодательстве вступили в силу 20 августа.