Коммунальные услуги снова будут отключать за долги

На время действия карантина все еще запрещают начислять и взимать штрафы за несвоевременную оплату за услуги. Фото: Елена Луценко Gazeta.ua

В Украине снова разрешили отключать население от коммунальных услуг за долги.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения присоединения к электрическим сетям" 19 августа подписал президент Владимир Зеленский, пишет ExPro. Изменения в законодательстве вступили в силу 20 августа.

"На период карантина, а также в течение 30 дней с момента его отмены запрещено не предоставлять жилищно-коммунальные услуги гражданам в случае задолженности", - говорится в сообщении.

Запрет отключать потребителей от услуг за долги теперь будет действовать лишь при условии красного уровня эпидопасности в регионе, а также в течение месяца после отмены ограничений красной зоны.

На время действия карантина запрещают штрафовать за несвоевременную оплату за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительно выселять должников из принадлежащего им жилья во время исполнения решений судов по взысканию задолженности.

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За коммунальные услуги украинцы задолжали более 66 млрд грн. Самые большие долги за газ - 25 млрд грн. За тепло и воду должны более 21 млрд грн. За централизованное водоснабжение и водоотвод долги достигли более 6 млрд грн. За распределение электроэнергии задолжали 7 млрд грн.