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четверг, 12 августа 2021 10:52

Посчитали огромные долги украинцев за коммуналку

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За коммунальные услуги украинцы задолжали более 66 млрд грн. Самые большие долги за газ - 25 млрд грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Больше всего украинцы задолжали за газ - 25 млрд. грн.
Больше всего украинцы задолжали за газ - 25 млрд. грн.

За тепло и воду должны более 21 млрд грн. За централизованное водоснабжение и водоотвод долги достигли более 6 млрд грн. За распределение электроэнергии задолжали 7 млрд грн, пишет ТСН.

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С мая общая сумма долга уменьшилась. Тогда задолженность достигала 68,9 млрд грн.

В июле инфляция в Украине ускорилась до 10,2%.

Население активно использует сбережения на нужды текущего потребления. Рост заработной платы не покрывает потребительские нужды. Только в первом квартале сокращение макроэкономических сбережений населения составило более 60 млрд грн. О расходовании сбережений на нужды также свидетельствует постоянно положительное сальдо продажи иностранной валюты населением, с начала года достигло $1,5 млрд. Об этом рассказал председатель совета Нацбанка Богдан Данилишин.

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Дата
12
августа

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