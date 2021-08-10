Нацбанк назвал причины резкого скачка цен

 
Ексклюзивы
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2034
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2205
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 621
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 405
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6417
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2511
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
5
6
15
14
5
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
&quot;Новая почта&quot; испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 486
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 378
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2601
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 837
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 15:24

Нацбанк назвал причины резкого скачка цен

  Комментировать

В июле инфляция в Украине ускорилась до 10,2%.

Существенно выросли жилищно-коммунальные услуги: газоснабжение - в 2,6 раза, электроснабжения - на 37%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Рост заработной платы не покрывает потребительские нужды населения
Рост заработной платы не покрывает потребительские нужды населения

Сахар за год подорожал на 84%, подсолнечное масло - на 79%, табачные изделия - на 19%. Одежда и обувь в год подешевели на 4%, аудио- и видеотехника выросла в цене на 1%, безалкогольные напитки - на 3%.

"Всплеск инфляционной активности - следствие посткризисного восстановления экономики. Так она адаптируется к условиям новой структуры расходов. На скачки цен повлияли мировые цены. Монетарная политика Нацбанка на них не влияет", - написал в Facebook глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

За год расходы населения возросли. Среди них преобладают товары и услуги первой необходимости: продукты питания, коммунальные услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный

"Население активно использует сбережения на нужды текущего потребления. Увеличение заработной платы не покрывает потребительские нужды. Только в I квартале сокращение макроэкономических сбережений населения составило более 60 миллиардов гривен. О расходовании сбережений на потребности также свидетельствует постоянное положительное сальдо продажи иностранной валюты населению, которое с начала года достигло 1,5 миллиарда долларов США", - пояснил Данилишин.

С июня по июль потребительские цены в Украине выросли на 0,1%. С начала года все подорожало на 6,5%.

Инфляция в Украине за год ускорилась до 10,2%. В середине июня была на уровне 9,5%, сообщает Госстат.

Больше всего подорожал сахар - на 6,7%. Овощи подешевели на 8,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - упали на 5,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацбанк назвал причины резкого скачка цен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Бубка выиграл последний чемпионат мира

Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"

ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

Бойцы погибли от взрыва в пещере

Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 18243
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13167
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 12636
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 5274
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3267
Экономика
Благодаря водородным технологиям Украина получит 500 тыс. новых рабочих мест - Репкин
Благодаря водородным технологиям Украина получит 500 тыс. новых рабочих мест - Репкин Просмотров: 324
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
5
 Просмотров: 612
Электроэнергия в Украине за неделю подорожала на 20%
Электроэнергия в Украине за неделю подорожала на 20% Просмотров: 279
Пол миллиона украинцев не смогут получить пенсию
Пол миллиона украинцев не смогут получить пенсию Просмотров: 1674
Доллар продолжает дешеветь
Доллар продолжает дешеветь Просмотров: 495
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
Голосов: 26768
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть