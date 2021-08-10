Нацбанк назвал причины резкого скачка цен

В июле инфляция в Украине ускорилась до 10,2%.

Существенно выросли жилищно-коммунальные услуги: газоснабжение - в 2,6 раза, электроснабжения - на 37%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Рост заработной платы не покрывает потребительские нужды населения

Сахар за год подорожал на 84%, подсолнечное масло - на 79%, табачные изделия - на 19%. Одежда и обувь в год подешевели на 4%, аудио- и видеотехника выросла в цене на 1%, безалкогольные напитки - на 3%.

"Всплеск инфляционной активности - следствие посткризисного восстановления экономики. Так она адаптируется к условиям новой структуры расходов. На скачки цен повлияли мировые цены. Монетарная политика Нацбанка на них не влияет", - написал в Facebook глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

За год расходы населения возросли. Среди них преобладают товары и услуги первой необходимости: продукты питания, коммунальные услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный

"Население активно использует сбережения на нужды текущего потребления. Увеличение заработной платы не покрывает потребительские нужды. Только в I квартале сокращение макроэкономических сбережений населения составило более 60 миллиардов гривен. О расходовании сбережений на потребности также свидетельствует постоянное положительное сальдо продажи иностранной валюты населению, которое с начала года достигло 1,5 миллиарда долларов США", - пояснил Данилишин.

С июня по июль потребительские цены в Украине выросли на 0,1%. С начала года все подорожало на 6,5%. Инфляция в Украине за год ускорилась до 10,2%. В середине июня была на уровне 9,5%, сообщает Госстат. Больше всего подорожал сахар - на 6,7%. Овощи подешевели на 8,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - упали на 5,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.