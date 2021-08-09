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понедельник, 09 августа 2021 17:55

Инфляция превысила 10%: что в Украине больше всего подорожало

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С июня по июль потребительские цены в Украине выросли на 0,1%. С начала года все подорожало на 6,5%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Больше всего в Украине подорожал сахар - на 6,7%
Больше всего в Украине подорожал сахар - на 6,7%

Инфляция в Украине за год ускорилась до 10,2%. В середине июня была на уровне 9,5%, сообщает Госстат.

Больше всего подорожал сахар - на 6,7%. Овощи подешевели на 8,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - упали на 5,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, Здравоохранение подорожало на 0,1%, проезд в транспорте вырос на 1,1%, цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру на 0,7%.

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Образование - без изменений. Рестораны и гостиницы подорожали на 1,2%.

В августе в магазинах подешевели овощи борщевого набора. Картофель продают по 7-9 грн/кг. Капуста стоит 5 грн/кг, лук - 9-10 грн/кг, свёкла - 10 грн/кг, морковь - 13 грн/кг.

За месяц сахар подорожал до 5-7 грн/кг. Средняя стоимость - 28-31 грн/кг. Бутылка масла обойдется в 68 грн. В начале июля ее можно было купить за 50-65 грн, в зависимости от торговой марки.

Средняя стоимость яиц - 25 грн за 10 шт.

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09
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