Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе

Фото: Елена ЛУЦЕНКО

В магазинах подешевели овощи борщевого набора. Картофель продают по 7-9 грн / кг. Капуста стоит 5 грн, лук - 9-10, свекла - 10, морковь - 13 грн/кг.

Помидоры предлагают по 35-36 грн/кг. Огурцы начали расти в цене. Стоят в среднем по 17 грн/кг.

Магазины массово торгуют арбузами. Средняя цена - 13-15 грн/кг. Персики из Турции стоят 60 грн/кг. Отечественные яблоки можно купить по 24 грн. Голубика подешевела, килограмм предлагают по 150 грн. Некоторые магазины продают расфасованную ягоду в пластиковые боксы на 250 г. Стоят 49-65 грн/кг.

За месяц сахар добавил 5-7 грн на килограмме. Средняя стоимость - 28-31 грн/кг. Бутылка масла обойдется в 68 грн. В начале июля ее можно было купить за 50-65 грн, в зависимости от торговой марки.

Средняя стоимость яиц - 25 грн за 10 шт.

Традиционная потребительская корзина в августе:

Хлеб белый - 15 грн

Хлеб, нарезанный ломтиками - 17 грн

Батон - 13-14 грн

Куриное филе - 105 грн/кг

Свиная вырезка - 157 грн/кг

Свиной ошеек - 155 грн/кг

Фарш свиной - 93 грн/кг

Молоко - 25 грн/л

Яйца куриные - 24-27 грн за 10 ед.

Твердые сыры - 200-290 грн/кг

Колбасы копченые -30-55 грн за 100 г

Масло - 55-65 грн за пачку 200 г

Скумбрия свежемороженая - 85 грн/кг

Макароны-паутинка и рожки - 22-25 грн/кг.

Гречка -30-45 грн/кг

Пшено - 9 грн/кг

Горох - 15 грн/кг

Мука - 15 грн/кг

Рис - 22 грн/кг

Крупа пшеничная - 9 грн/кг

Крупа ячменная - 8 грн/кг.

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В магазинах Украины цены на подсолнечное масло превысили 70 грн за 900 мл. В европейских супермаркетах оно стоит в два раза дешевле. Ситуация с маслом в Украине уникальна. Во всем мире цена упала почти на 10%. В Украине за год цена подсолнечного масла выросла на 89%. С начала года - на 59%. За последний месяц на 3,8%. На украинском рынке всего несколько крупных производителей. Поэтому спекулировать ценами просто. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин.