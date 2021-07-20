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вторник, 20 июля 2021 14:09

Цены на подсолнечное масло установили рекорд

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В магазинах Украины цены на подсолнечное масло превысили 70 грн за 900 мл. В европейских супермаркетах оно вдвое дешевле.

Автор: Олена Луценко
  В Украине за год цена подсолнечного масла выросла на 89%
В Украине за год цена подсолнечного масла выросла на 89%

"Ситуация с маслом в Украине уникальная. Во всем мире цена упала почти на 10 процентов. В Украине за год цена масла выросла на 89 процентов. С начала года - на 59 процентов, а за последний месяц на 3,8 процента. То есть не было ни одного месяца, когда она падала в цене, а в мире упала", - рассказал экономист Олег Пендзин в сюжете Завтрака с 1+1.

На украинском рынке всего несколько крупных производителей. Поэтому спекулировать ценами просто.

"Потребителю не из чего выбирать. Есть дорогое оливковое, а есть подсолнечное. А весь мир предлагает еще и другие виды масел", - говорит эксперт.

В Европу наши производители вынуждены продавать масло уже по реальным ценам.

"Если они там поставит цену не 28-29 крон, а 50 чешских крон, то он с тем товаром и останется. Никто у него не возьмет тот товар", - подытожил Олег Пендзин.

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Если государство не вмешается, то украинцам в дальнейшем будут продавать отечественное масло вдвое дороже, чем иностранцам.

Осенью 2021 года в Украине ожидают подорожание зерновых и подсолнечного масла. Из-за этого стремительно вырастут цены на мясо, яйца и молоко.

Это общемировая тенденция, которая обусловлена ​​дефицитом ряда продуктов. Запасы зерна находятся на минимуме за последние семь лет. Еще одна причина - эмиссия доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции, объяснил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

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