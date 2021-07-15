Цены на базовые продукты ударят по карману украинцев - что подорожает осенью

Осенью 2021 года в Украине ожидают подорожание зерновых и подсолнечного масла. Из-за этого стремительно вырастут цены на мясо, яйца и молоко.
"За последний месяц цены на товары стабилизировались, а на некоторые даже снизились. Однако осенью нас ждет очередной рост цен на продукты питания. Он является общемировой тенденцией, которая обусловлена дефицитом ряда продуктов. Запасы зерна находятся на минимуме за последние семь лет. Еще одна причина - эмиссия доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции", - рассказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии РБК-Украина.
Аграрный сектор Украины ориентирован на экспорт.
"Особенно это касается производства зерна и масличных культур. Рост цен на мировых рынках приводит к росту экспорта и роста цен в Украине. Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко", - пояснил Хмелевский.
Молочная отрасль в Украине падает, а поголовье коров постоянно сокращается. Часть молока Украина уже импортирует. Кроме того, происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов.
"Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию. К повышению цен также приводит увеличение налогов. В случае принятия Верховной Радой законопроекта № 5600, который предусматривает введение минимального налогового обязательства на сельские хозяйства, фермеры заложат новые налоги в цены на свою продукцию. Также к росту цен приведет запуск рынка земли, ведь все расходы на покупку земли и рост арендной платы аграрии тоже переведут на потребителей. Поэтому осенью нас ждет очередная волна подорожания, которая охватит все продовольственные товары. Зимой будет сезонная волна подорожания овощей и фруктов", - подытожил Хмелевский.
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"Еще важным фактором повышения цен на мясо и рыбу стало снижение его потребления на внутреннем рынке Украины. По оценкам экономических экспертов, украинец съедает мяса всего 53-54 килограммов в год при норме 92 килограмма, а европеец - 94 килограмма. Все дело в стоимости мяса и рядовой украинец выбирает кошельком. Таким образом, из-за пониженного спроса потребления на внутреннем рынке цена на мясо растет и цены на корма для скота выросли на 30 процентов, что в итоге отразится на потребителе", - рассказала руководитель комитета по аграрным вопросам Украинской ассоциации бизнеса и торговли Яна Казьмина в комментарии РБК-Украина.
На повышение цен на продовольствие повлияла также пандемия. На внутреннем рынке остались только сильные игроки крупного и среднего бизнеса. Они практически вытеснили маленькие хозяйства.
Цена на сахар в Украине с сентября держится на 30-40% выше мировой. Последние две недели стала больше на 70% . Из-за этого подорожали сладости, сократилось производство хлебных изделий и безалкогольных напитков.
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