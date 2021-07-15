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четверг, 15 июля 2021 12:03

Цены на базовые продукты ударят по карману украинцев - что подорожает осенью

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Осенью 2021 года в Украине ожидают подорожание зерновых и подсолнечного масла. Из-за этого стремительно вырастут цены на мясо, яйца и молоко.

Автор: Елена Луценко
  Подорожают базовые продукты - мясо, молоко, яйца.
Подорожают базовые продукты - мясо, молоко, яйца.

"За последний месяц цены на товары стабилизировались, а на некоторые даже снизились. Однако осенью нас ждет очередной рост цен на продукты питания. Он является общемировой тенденцией, которая обусловлена ​​дефицитом ряда продуктов. Запасы зерна находятся на минимуме за последние семь лет. Еще одна причина - эмиссия доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции", - рассказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии РБК-Украина.

Аграрный сектор Украины ориентирован на экспорт.

"Особенно это касается производства зерна и масличных культур. Рост цен на мировых рынках приводит к росту экспорта и роста цен в Украине. Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко", - пояснил Хмелевский.

Молочная отрасль в Украине падает, а поголовье коров постоянно сокращается. Часть молока Украина уже импортирует. Кроме того, происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов.

Автор: Елена Луценко
  Поголовье коров в Украине постоянно сокращается
Поголовье коров в Украине постоянно сокращается

"Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию. К повышению цен также приводит увеличение налогов. В случае принятия Верховной Радой законопроекта № 5600, который предусматривает введение минимального налогового обязательства на сельские хозяйства, фермеры заложат новые налоги в цены на свою продукцию. Также к росту цен приведет запуск рынка земли, ведь все расходы на покупку земли и рост арендной платы аграрии тоже переведут на потребителей. Поэтому осенью нас ждет очередная волна подорожания, которая охватит все продовольственные товары. Зимой будет сезонная волна подорожания овощей и фруктов", - подытожил Хмелевский.

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"Еще важным фактором повышения цен на мясо и рыбу стало снижение его потребления на внутреннем рынке Украины. По оценкам экономических экспертов, украинец съедает мяса всего 53-54 килограммов в год при норме 92 килограмма, а европеец - 94 килограмма. Все дело в стоимости мяса и рядовой украинец выбирает кошельком. Таким образом, из-за пониженного спроса потребления на внутреннем рынке цена на мясо растет и цены на корма для скота выросли на 30 процентов, что в итоге отразится на потребителе", - рассказала руководитель комитета по аграрным вопросам Украинской ассоциации бизнеса и торговли Яна Казьмина в комментарии РБК-Украина.

На повышение цен на продовольствие повлияла также пандемия. На внутреннем рынке остались только сильные игроки крупного и среднего бизнеса. Они практически вытеснили маленькие хозяйства.

Цена на сахар в Украине с сентября держится на 30-40% выше мировой. Последние две недели стала больше на 70% . Из-за этого подорожали сладости, сократилось производство хлебных изделий и безалкогольных напитков.

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15
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