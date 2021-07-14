"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт

Цена на сахар в Украине с сентября держится на 30-40 процентов выше мировой. Последние две недели стала больше на 70 процентов. Из-за этого подорожали сладости, сократилось производство хлебных изделий и безалкогольных напитков, - рассказал Gazeta.ua президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк, 51 год.

Что происходит на рынке сахара?

Украина имеет дефицит сахара - 294 тысячи тонн. Сейчас завозим сахар-сырец. Квота на него составляет 260 тысяч тонн. Но с начала года завезли и переделали на сахар белый всего 60 тысяч тонн. Даже если завезем весь сахар-сырец, на конец года все равно будет дыра в 40 тысяч тонн. Показатели продовольственной безопасности предусматривают, что должны быть переходящие остатки - минимум 10 процентов годового потребления. Это где-то 150 тысяч тонн. А у нас этого нет, не хватает даже, чтобы покрыть спрос. А у министерства все просто: миллион 537 тысяч тонн спрос и столько же предложение. Цифра в цифру совпало. Так не бывает в жизни. У них запасы на конец года почти полмиллиона тонн. Мы их не видим. Это неправильные цифры. Автор: Елена Луценко В среднем, в магазинах сахар продают по 24,5 - 25,5 гривен за килограмм. Встречается и более высокая цена

Как это влияет на цены?

Наши перерабатывающие отрасли используют самый дорогой в мире сахар. В августе прошлого года он стоил около 11 тысяч гривен за тонну. Сейчас 1 тонна стоит 25 тысяч. В магазинах сахар продают по 24,5 - 25,5 гривен за килограмм. Кондитеры из-за этого вынуждены были поднять цены на 20 процентов еще в первом квартале этого года. До конца года рост будет более 25 процентов. Подорожает все, где используется сахар. Это хлебо-пекарская, молочно-консервная отрасли, производство сгущенного молока, мороженого, безалкогольных напитков. Сейчас люди начнут варить варенье, возрастет спрос. А у нас - признаки дефицита. Ситуация может стать социально напряженной.

У министерства все просто: миллион 537 тысяч тонн спрос и столько же предложение. Цифра в цифру совпало. Так не бывает в жизни

Почему в Украине сложилась самая высокая цена на сахар?

Сейчас мы видим нерыночные механизмы формирования цены на этом рынке. Четыре-пять компаний контролируют три четверти всего рынка. С другой стороны - сотни предприятий, производящих продукты и покупают сахар для этого. Мы просили президента открыть временную квоту 60 тысяч тонн по нулевой ставке, чтобы завезти сахар-сырец и разблокировать ситуацию на рынке. Тогда он подешевел на 40% - стоил бы по мировым ценам. Законопроект депутаты не поддержали. В Украине сформировалась олигополия (структура рынка, при которой в одной отрасли доминирует небольшое количество конкурирующих фирм - Gazeta.ua). А от нее до картельного сговора один шаг. Антимонопольный комитет должен провести расследование. Такова ситуация может тянуться несколько лет, а сахара уже сейчас нету. Перерабатывающие отрасли работают в условиях высоких цен на сырье, в отличие от конкурентов из-за рубежа. В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине. Там сахар вдвое дешевле, чем у нас. К тому же, имеют лучшие условия, дешевые кредиты. Наши товары стали дороже, чем турецкие и европейские. Россияне потихоньку нас вытесняют с рынков стран СНГ и из Центральной Азии. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали причины стремительного роста цен в Украине

К чему это приведет?

Последствия уже есть. Это увольнение людей, ухудшение финансового состояния предприятий. Работать все время в минус тяжеловато. Состоялся рост цен. Увеличился на 20% импорт. Это все сказывается на нашей экономике. В перерабатывающих отраслях ситуация критическая. Правительство всегда говорит: мы за развитие перерабатывающих отраслей. А на практике - подыгрывают сырьевым секторам и мы превращаемся в аграрно-сырьевой придаток. Радуемся, что экспортировали миллионы тонн кукурузы. Европа скупает у нас миллионы тонн кукурузы, перерабатывает на топливо или на крахмало-патоки и продает нам.

Европа скупает у нас миллионы тонн кукурузы, перерабатывает на топливо или на крахмало-патоки и продает нам

Откуда завозят сахар в Украину?

Завезти не можем, потому что действуют высокие пошлины - 50%. Тростниковый сахар-сырец завозят из стран с теплым климатом. Его нужно переделать. Всего два завода в Украине имеют мощности для этого. Сахарники уверяют, что в Украине нет дефицита. Почему тогда крупнейшая компания сама импортирует сырец и у себя его перерабатывает? Мы спрашивали, почему в Украине такая высокая цена. Говорят подорожали газ и электроэнергия. Но газ начал дорожать в апреле, а урожай свеклы собрали еще в сентябре. Переработали - зимой. Газ и электроэнергия тогда не дорожали. Нельзя исключать, что несколько крупнейших компаний, у которых остался сахар, договорились между собой, чтобы продавать его по завышенной цене. Точку в этом вопросе должен поставить Антимонопольный комитет. Сахарщикам надо, чтобы эта квота не была открыта. Цена вопроса - 300 миллионов гривен. Если мы открываем эту квоту, они вынуждены будут снизить цену с того уровня сверхвысокого к нормальным европейским ценам. Если они снизят - теряют сверхприбыль. Проблема в том, что Министерство не собирается разбираться в проблеме. Или не понимают, что происходит. Я слушал парламентский комитет на этой неделе, где обсуждалась квота. Некоторые депутаты, которые выступили против, иногда оперировали неправильной информацией. Убеждали нас в том, что нельзя завозить сахар, потому что мы убьем сахарную отрасль. А то, что переработчиков убиваем, никого не волнует. Цены выросли на зерно, муку, жиры, на семена подсолнечника. Но они держатся на уровне, который соответствует мировому. По сахару такого нет. Нас заставляют покупать по самым высоким в мире ценам. Укркондпром, Всеукраинская ассоциация пекарей, Союз украинских предпринимателей и другие ассоциации призвали Верховную Раду до нового урожая сахара в сентябре-октябре 2021-го отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар. За год белый сахар подорожал примерно на две трети. В феврале цена составляла 23,13 грн/кг, в марте - уже 24,38 грн/кг. В начале июля сахар стоил 25 грн/кг.